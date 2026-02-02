Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 2-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam Trần Bích Diễm (42 tuổi; ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Diễm về hành vi lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, Diễm đứng ra làm chủ hụi từ năm 2024. Do mất cân đối tài chính nên Diễm đã lợi dụng việc các hụi viên không trực tiếp giám sát thời điểm bỏ thăm để hốt hụi.

Với thủ đoạn trên, Diễm đã chiếm đoạt gần 900 triệu đồng của các hụi viên để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Công an xác định hành vi của Diễm đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác cũng như gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.







