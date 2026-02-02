HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Vân Du

(NLĐO) – Trần Bích Diễm bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt để lấy tiền trả nợ, tiêu xài cá nhân và choàng lấp các dây hụi.

Ngày 2-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bắt tạm giam Trần Bích Diễm (42 tuổi; ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

- Ảnh 1.

Công an đọc lệnh bắt tạm giam đối với Diễm về hành vi lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin ban đầu, Diễm đứng ra làm chủ hụi từ năm 2024. Do mất cân đối tài chính nên Diễm đã lợi dụng việc các hụi viên không trực tiếp giám sát thời điểm bỏ thăm để hốt hụi.

Với thủ đoạn trên, Diễm đã chiếm đoạt gần 900 triệu đồng của các hụi viên để trả nợ, tiêu xài cá nhân.

Công an xác định hành vi của Diễm đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác cũng như gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.



Tin liên quan

Bắt tạm giam 1 thư ký tòa án ở An Giang vòi tiền con của bị cáo

Bắt tạm giam 1 thư ký tòa án ở An Giang vòi tiền con của bị cáo

(NLĐO) - Nhận xong 50 triệu đồng, nam thư ký tòa án ở An Giang chuẩn bị lái xe rời đi thì bị lực lượng công an ở tỉnh An Giang bắt quả tang cùng vật chứng.

Bắt tạm giam 2 nhân viên công ty giao hàng nhanh để điều tra về hành vi “Tham ô tài sản”

(NLĐO)-Thu tiền từ các shipper, Tú đã cùng Cao Tấn Phát chiếm đoạt gần 275 triệu đồng nhưng không nộp về công ty

Bắt tạm giam người đàn ông xâm hại phụ nữ khuyết tật ở Quảng Ngãi

(NLĐO) - Lợi dụng việc nạn nhân bị bệnh down, ông N. đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Cà Mau lừa đảo chiếm đoạt tài sản bắt tạm giam
