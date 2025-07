Bắt tạm giam một nữ nhân viên ngân hàng ở Đà Nẵng

Ngày 29-7, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Vĩ (32 tuổi; trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ các hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Bùi Thị Vĩ

Theo điều tra, Bùi Thị Vĩ là nhân viên tín dụng của một chi nhánh ngân hàng tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng.

Trong năm 2024, lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân, Vĩ lên mạng xã hội đặt làm giả 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 2 văn bản chứng thực hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và 2 phiếu xác nhận đăng ký thế chấp mang tên Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Núi Thành.

Sau khi có được các giấy tờ giả mạo, Vĩ đã lợi dụng vị trí công tác là nhân viên tín dụng để lập 2 hồ sơ vay vốn đứng tên khách hàng, qua đó chiếm đoạt 1,7 tỉ đồng tiền giải ngân.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.