Bắt tạm giam nam thanh niên 28 tuổi ở Long Thành, công an khuyến cáo người dân cảnh giác

Ngày 9-10, Công an xã Long Thành (Đồng Nai) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Nhật Trường (SN 1997, ấp Bình Lâm) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trường

Trước đó, ngày 22-11-2024, Trường đến nhà ông P.V.H (SN 1955, ngụ tại khu tái định cư ấp 2, xã Long Thành) để thuê xe ô tô tự lái hiệu Toyota Vios BKS 60A-430… với giá 700.000 đồng/ngày, thời hạn thuê đến ngày 10-12-2024.

Sau khi nhận xe cùng giấy tờ đăng ký, kiểm định xe, Trường đã mang phương tiện trên đi cầm cố tại một cửa hàng cầm đồ ở xã An Phước lấy 120 triệu đồng để tiêu xài cá nhân. Nhận tin trình báo, công an mời Trường lên làm việc.

Đối tượng thừa nhận việc lợi dụng lòng tin của chủ sở hữu nên đã sử dụng giấy tờ xe và CCCD của bị hại để đánh lừa chủ tiệm cầm đồ, chiếm đoạt tài sản. Công an đã thu hồi vật chứng vụ án là chiếc xe ô tô và hoàn trả cho chủ sở hữu.

Công an khuyến cáo mỗi cá nhân, hộ gia đình nâng cao cảnh giác, thận trọng khi cho thuê phương tiện, giấy tờ, tránh giao tài sản có giá trị lớn mà không có sự ràng buộc pháp lý chặt chẽ. Đồng thời, chủ động phối hợp cùng lực lượng công an trong việc phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.