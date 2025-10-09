HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Bắt tạm giam nghi phạm can tội giết người chỉ vì nghĩ mình bị “nhìn đểu”

Đức Anh

(NLĐO) - Chỉ vì cho rằng bị “nhìn đểu” khi đi trên đường, một thanh niên ở Gia Lai đã nhặt gạch ném trúng đầu người khác, khiến nạn nhân bị thương nặng.

Sáng 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đức Ninh (SN 2007; trú khu phố Ngọc Sơn Nam, phường Hoài Nhơn, tỉnh Gia Lai) về hành vi giết người.

Bắt tạm giam nghi phạm giết người chỉ vì nghĩ mình bị “nhìn đểu” - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Đức Ninh bị khởi tố, bắt tạm giam.

Trước đó, ngày 17-6, Công an phường Hoài Thanh Tây (nay là phường Hoài Nhơn) tiếp nhận trình báo của anh N.T.H. (SN 1996, trú địa phương) với nội dung: Vào khoảng 23 giờ đêm 15-6, em ruột anh H. là N.T.V. (SN 2008) bị người khác đánh vào đầu, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nứt hộp sọ, tổn thương màng não.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Đức Ninh là đối tượng gây án. Theo đó, tối 15-6, sau khi ăn nhậu xong, nhóm của Ninh đi dạo trên tuyến Quốc lộ 1 đoạn thuộc phường Hoài Nhơn, theo hướng Nam - Bắc. Đến đoạn trước Chợ Đề (phường Hoài Nhơn), Ninh thấy nhóm của V. đang đi trên đường.

Lúc này, Ninh cho rằng trong nhóm của V. có người "nhìn đểu" mình nên quay đầu xe đuổi theo, đồng thời nhặt 2 viên gạch. Khi đuổi kịp và chạy song song với xe của V., Ninh ném mạnh 1 viên gạch vào đầu V., viên còn lại ném vào nhóm V. nhưng không trúng.

Hành vi của Ninh khiến nạn nhân bị thương tật với tỉ lệ 47%, hiện vẫn đang trong quá trình điều trị. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định hành vi của Ninh có tính chất côn đồ, xem thường sức khỏe và tính mạng của người khác.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can công an tỉnh hành vi giết người
