Pháp luật

Bắt tạm giam người phụ nữ cầm đầu đường dây lô đề 20 tỉ ở Đà Nẵng

Trần Thường

(NLĐO) – Qua điều tra, Công an TP Đà Nẵng xác định Nguyễn Thị Định và Nguyễn Thành Điệp là đối tượng cầm đầu đường dây ghi số đề khủng

Ngày 3-2, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã đấu tranh thành công chuyên án trinh sát 0524S, triệt xóa một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá cược lô đề với quy mô lớn, hoạt động tinh vi trên địa bàn các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông và khu vực lân cận.

Bắt tạm giam người phụ nữ cầm đầu đường dây lô đề 20 tỉ ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Những người liên quan trong đường dây ghi số đề bị bắt tạm giam

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức ghi bán số đề, sử dụng điện thoại di động, mạng xã hội để giao dịch, nhận phơi đề hằng ngày.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 2-2, Phòng CSHS phối hợp các đơn vị liên quan huy động 9 tổ công tác đồng loạt ra quân, bắt quả tang 9 đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề, gồm:

Nguyễn Thị Định (SN 1964), La Thảo Uyên (SN 1985), Võ Thị Xuân Lệ (SN 1968), Huỳnh Thị Phương (SN 1985), Đỗ Thị Huệ (SN 1961; trú tại các phường Hội An, Hội An Tây, Hội An Đông); Nguyễn Thành Điệp (SN 1994), Nguyễn Thanh Việt (SN 2003), Lê Văn Vầy (SN 1987), Nguyễn Anh Tùng (SN 1991; cùng trú xã Nông Sơn).

Công an tạm giữ 11 điện thoại di động, hơn 77 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài liệu liên quan. Điều tra ban đầu xác định Nguyễn Thị Định và Nguyễn Thành Điệp là đối tượng cầm đầu, tổ chức ghi bán lô đề từ đầu tháng 10-2025 đến nay.

Hằng ngày, các đối tượng sử dụng Zalo và tin nhắn SMS để nhận, chuyển phơi đề cho hơn 30 con bạc tại Hội An, Điện Bàn và xã Nông Sơn.

Riêng trong ngày 2-2-2026, tổng số tiền dùng để đánh bạc hơn 370 triệu đồng; tổng số tiền giao dịch của đường dây từ khi hoạt động đến nay lên tới hơn 20 tỉ đồng.

Phòng CSHS đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đối với 2 đối tượng còn lại, do số tiền đánh bạc trong ngày dưới 5 triệu đồng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

