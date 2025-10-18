Bắt tạm giam người phụ nữ lừa chạy án, chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng

Ngày 18-10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Thị Mỹ Hạnh (SN 1978; trú xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4-11-2024, ông L.V.C nhờ bà V.T.S tìm người "chạy án" nhằm tránh bị xử lý hình sự về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Bà S. sau đó liên hệ với Hạnh để "dàn xếp". Hạnh đồng ý giúp đỡ với giá 2,5 tỉ đồng.

Từ ngày 6-11 đến 12-11-2024, ông C. đã nhiều lần chuyển đủ số tiền nói trên cho bà Hạnh. Tuy nhiên, đến ngày 10-12-2024, ông C. vẫn bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Nhiều lần đòi lại tiền không được, ông C. làm đơn tố cáo hành vi của Hạnh đến cơ quan công an.

Làm việc với điều tra viên, Hạnh khai đã dùng toàn bộ số tiền 2,5 tỉ đồng để trả nợ, lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.