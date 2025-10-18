HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt tạm giam người phụ nữ lừa chạy án, chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng

Đức Anh

(NLĐO) - Nhận tiền “chạy án” 2,5 tỉ đồng nhưng không giúp được, người phụ nữ ở Gia Lai bị bắt giam để điều tra hành vi lừa đảo

Ngày 18-10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Thị Mỹ Hạnh (SN 1978; trú xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam người phụ nữ lừa chạy án, chiếm đoạt 2,5 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Hồ Thị Mỹ Hạnh

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 4-11-2024, ông L.V.C nhờ bà V.T.S tìm người "chạy án" nhằm tránh bị xử lý hình sự về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Bà S. sau đó liên hệ với Hạnh để "dàn xếp". Hạnh đồng ý giúp đỡ với giá 2,5 tỉ đồng.

Từ ngày 6-11 đến 12-11-2024, ông C. đã nhiều lần chuyển đủ số tiền nói trên cho bà Hạnh. Tuy nhiên, đến ngày 10-12-2024, ông C. vẫn bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc (nay thuộc tỉnh Phú Thọ) khởi tố về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Nhiều lần đòi lại tiền không được, ông C. làm đơn tố cáo hành vi của Hạnh đến cơ quan công an. 

Làm việc với điều tra viên, Hạnh khai đã dùng toàn bộ số tiền 2,5 tỉ đồng để trả nợ, lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân. Cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét nơi ở của bị can để phục vụ công tác điều tra.

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan.

Màn ngã giá triệu USD của đối tượng lừa đảo "chạy án"

Màn ngã giá triệu USD của đối tượng lừa đảo "chạy án"

(NLĐO) - Nguyễn Sĩ Khoa ra giá 1 triệu USD để giúp một giám đốc công ty thoát khỏi án hình sự vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

Giả làm công an lừa "chạy án", chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng

(NLĐO)- Phạm Công Danh đã dựng màn kịch "chạy án" cho nhóm người bị công an bắt vì sử dụng trái phép ma túy, qua đó lừa đảo chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng

