Pháp luật

Bắt tạm giam người phụ nữ trốn thuế hơn 8,6 tỉ đồng

Trần Thường

(NLĐO) – Người phụ nữ ở TP Đà Nẵng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành.

Ngày 24-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Bắt tạm giam người phụ nữ trốn thuế hơn 8,6 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố theo Quyết định số 38 ngày 6-3-2025.

Quá trình điều tra xác định, Võ Thị Ngọc Lan cùng Nguyễn Tường Thi tổ chức thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Lan đã sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế, với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế là vi phạm nghiêm trọng, sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ doanh nghiệp thu gom rác ở Vĩnh Long bị khởi tố vì trốn thuế

Chủ doanh nghiệp thu gom rác ở Vĩnh Long bị khởi tố vì trốn thuế

(NLĐO) - Dù bị cưỡng chế ngưng sử dụng hóa đơn do nợ thuế, một doanh nghiệp ở Vĩnh Long vẫn tiếp tục hoạt động, thu tiền dịch vụ và xuất hóa đơn sai quy định.

Giám đốc kinh doanh xe điện kê khống 8,3 tỉ đồng tiền lương để trốn thuế

(NLĐO)- Trong quá trình kinh doanh, giám đốc xe điện lớn nhất Thanh Hóa đã chỉ đạo kế toán kê khống 8,3 tỉ đồng tiền lương để trốn thuế

Thu 5.000 tỉ đồng trong 5 năm, nộp thuế 10 triệu đồng/tháng, tiệm vàng Kim Chung trốn thuế cách nào?

(NLĐO) – Chiêu thức phổ biến là chủ tiệm vàng có thể chỉ định người mua chuyển tiền vào tài khoản của nhân viên hoặc người thân.

tỉnh Quảng Nam Cơ quan Cảnh sát phòng cảnh sát Công an TP Đà Nẵng
