Bắt tạm giam người phụ nữ trốn thuế hơn 8,6 tỉ đồng

Ngày 24-4, Công an TP Đà Nẵng cho biết Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Lan

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" xảy ra từ năm 2022 đến năm 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố theo Quyết định số 38 ngày 6-3-2025.

Quá trình điều tra xác định, Võ Thị Ngọc Lan cùng Nguyễn Tường Thi tổ chức thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Đồng thời, Lan đã sử dụng các hóa đơn này để hợp thức hóa doanh thu cho 3 doanh nghiệp do mình điều hành nhằm trốn thuế, với tổng số tiền hơn 8,6 tỉ đồng. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo, hành vi mua bán trái phép hóa đơn và trốn thuế là vi phạm nghiêm trọng, sẽ bị lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.