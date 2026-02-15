Giám đốc kinh doanh xe điện kê khống 8,3 tỉ đồng tiền lương để trốn thuế

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Giám đốc kinh doanh xe điện kê khống 8,3 tỉ đồng tiền lương để trốn thuế

Tuấn Minh

(NLĐO)- Trong quá trình kinh doanh, giám đốc xe điện lớn nhất Thanh Hóa đã chỉ đạo kế toán kê khống 8,3 tỉ đồng tiền lương để trốn thuế

Tin từ VKSND tỉnh Thanh Hóa ngày 14-2 cho biết đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Lưu (SN 1963; ngụ số nhà 115 Ngô Quyền, tổ dân phố Khánh Sơn, phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa)- Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hưng Phong và nữ kế toán Vũ Thị Thùy Dương (SN 1980, tổ dân phố Sơn Lợi, phường Sầm Sơn) về tội "Trốn thuế".

Giám đốc kinh doanh xe điện kê khống 8,3 tỉ đồng tiền lương để trốn thuế - Ảnh 1.

Thi hành các lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Văn Lưu (ở giữa bên trái), Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hưng Phong chỉ đạo kê khống 8,3 tỉ đồng để trốn thuế

Theo điều tra, Công ty TNHH xây dựng và du lịch Hưng Phong hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực xây dựng và vận tải hành khách bằng xe điện phục vụ du lịch tại khu vực Sầm Sơn.

Phương thức kinh doanh của công ty là mua xe điện và cho cá nhân thuê lại để tự kinh doanh, người lái xe nộp tiền thuê phương tiện và các khoản nghĩa vụ theo thỏa thuận.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, trong các năm 2023 và 2024, Lê Văn Lưu đã chỉ đạo Vũ Thị Thùy Dương lập khống hồ sơ chi lương đối với 256 lao động/năm là lái xe điện thực tế không hưởng lương tại công ty; lập bảng chấm công, bảng thanh toán lương không đúng thực tế nhằm hợp thức hóa chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Tổng số tiền lương kê khống trong hai năm hơn 8,3 tỉ đồng, qua đó làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp với tổng số tiền trốn thuế được xác định là trên 786 triệu đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn có hành vi sử dụng chứng từ không hợp pháp liên quan đến chi phí đăng kiểm và kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào trong một số kỳ khai thuế.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin liên quan

Cựu giám đốc Huỳnh Kim Tước hầu tòa: Đối chất lời khai về khoản tiền 2,4 tỉ đồng

Cựu giám đốc Huỳnh Kim Tước hầu tòa: Đối chất lời khai về khoản tiền 2,4 tỉ đồng

(NLĐO) - Bị cáo Huỳnh Kim Tước cùng các đồng phạm bị cáo buộc tự ý cho thuê tài sản công trái phép, thu lời 2,4 tỉ đồng rồi để ngoài sổ sách.

Một giám đốc công ty dược bị khởi tố

(NLĐO) - Bán 200.000 hộp sản phẩm bổ sung dinh dưỡng giả ra thị trường, giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm B.A Việt Nam bị khởi tố.

Khởi tố giám đốc sản xuất hàng ngàn tấn muối i ốt giả bán ra thị trường

(NLĐO) - Bước đầu, cơ quan điều tra đã làm rõ chỉ trong năm 2025, công ty này đã bán ra thị trường 1.700 tấn muối i ốt giả.

tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can vận tải hành khách giám đốc công ty giám đốc kinh doanh xe điện
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo