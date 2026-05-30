Bắt tạm giam tài xế gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 9 tử vong

Ngày 30-5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Đỗ Đình Chánh (29 tuổi, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Đình Chánh

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ 15 phút ngày 27-5, ông Chánh điều khiển xe tải lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi đến tổ dân phố 13 Khánh Xuân (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk), do muốn vượt hàng xe phía trước, ông Chánh đã điều khiển xe lấn sang làn đường bên trái.

Thời điểm này, ở phần đường đối diện có một xe tải nhỏ đang đỗ và xe máy do anh T.V.T. (30 tuổi, trú xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Thấy xe tải do ông Chánh điều khiển lấn làn, ép sát nên anh T. buộc phải dừng xe máy bên cạnh xe tải đang đỗ.

Cùng lúc, em T.T.H.N. (vừa học xong lớp 9) điều khiển xe đạp điện phía sau xe máy của anh T. không kịp xử lý nên ngã ra đường ngay trước đầu xe tải.

Hậu quả, xe tải do ông Chánh điều khiển cán qua người em N. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.