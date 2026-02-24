HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Tông xe đạp điện khiến một học sinh văng xa nhưng tài xế xe buýt không biết?

Cao Nguyên

(NLĐO) – Trong lúc tấp xe vào lề đường đón khách, xe buýt đã tông xe đạp điện khiến một học sinh văng xa, bị thương nhưng tài xế cho rằng không biết

Chiều 24-2, anh Nguyễn Thành Tr. (SN 1990, ngụ xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã trình báo cho cơ quan công an về việc xe buýt tông với xe đạp điện do con trai anh điều khiển, rồi rời khỏi hiện trường.

Va chạm xe buýt với xe đạp điện khiến học sinh bị thương tại Lâm Đồng - Ảnh 1.

Vụ tai nạn khiến em N.L.T.D. văng xa

Theo phản ánh từ anh Tr., khoảng 10 giờ 46 phút ngày 19-2, con trai anh là N.L.T.D. (SN 2013) điều khiển xe đạp điện trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ xã Đắk Mil đi xã Cư Jút (tỉnh Lâm Đồng).

Khi đến khu vực chợ 312 (thuộc địa phận thôn 11, xã Đắk Mil), cách nhà khoảng 800 m thì xe đạp điện con trai anh bị xe buýt mang BKS: 47B-021.87 đang vào đón khách tông vào hông xe đạp điện của cháu D.

Vụ tai nạn khiến cháu D. và phương tiện ngã xuống đường, văng vào một chiếc xe máy đang đậu bên đường.

Va chạm xe buýt với xe đạp điện khiến học sinh bị thương tại Lâm Đồng - Ảnh 2.

Vụ tai nạn khiến cháu N.L.T.D. bị thương nhiều nơi trên cơ thể

Cũng theo anh Tr., vụ tai nạn khiến cháu D. bị xây xước, chấn thương phần mềm nhiều vị trí trên cơ thể như đầu, tay, chân, mặt... Trong đó, có một vết thương sâu hơn 1 cm. Ngay sau đó, người dân và gia đình đã đưa cháu D. đến cơ sở y tế để điều trị.

Đáng nói, sau khi xảy ra tai nạn, tài xế điều khiển xe buýt tiếp tục di chuyển khỏi hiện trường.

Sau đó, gia đình anh Tr. đã trình báo sự việc lên cơ quan chức năng và công ty quản lý xe buýt.

Cũng theo anh Tr., trưa nay (24-2) có một người nhận là tài xế xe buýt nói trên đã đến xin lỗi và tự nguyện khắc phục hậu quả. Tài xế xe buýt cho rằng do không biết có va chạm với xe đạp điện nên tiếp tục điều khiển phương tiện đi tiếp.

"Tai nạn giao thông là điều không ai mong muốn. Gia đình tôi không muốn làm khó tài xế hay doanh nghiệp vận tải. Tuy nhiên, qua vụ việc này, tôi mong các tài xế nếu lỡ có xảy ra va quẹt thì phải dừng lại xem nạn nhân có bị thương hay không để đưa đi cấp cứu kịp thời. Đừng để khi gia đình nạn nhân phản ánh tới cơ quan chức năng, báo chí, mới đến xin lỗi và khắc phục hậu quả như vậy" – anh Tr. chia sẻ.

Hiện sức khỏe của cháu D. đã ổn định và đi học trở lại từ ngày 23-2.

CLIP: tai nạnvới xe đạp điện khiến một học sinh văng xa nhưng tài xế xe buýt cho rằng không biết


    Thông báo