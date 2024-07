Bắt tay ê-kíp ngoại làm mới Vpop

Ca khúc "Die Alone" là sự kết hợp ấn tượng trong lịch sử nhạc điện tử (EDM) Việt Nam. Trong đó, Hoaprox - tên thật Nguyễn Thái Hòa, người từng được mệnh danh là "Cậu bé vàng" của EDM Việt - có cơ hội bắt tay với K-391 và Nick Strand, thành viên nhóm Seeb.



Thành quả bước đầu

K-391 sở hữu nhiều bản nhạc quen thuộc với khán giả Việt như: "Summertime", "Ignite", "Lily" hay "End of Time". Trong khi đó, Nick Strand là chủ nhân của hit "I Took A Pill In Ibiza" có 1,8 tỉ lượt nghe trên Spotify.

Ê-kíp tham gia "Die Alone" còn có nhạc sĩ Erik Smaaland - người viết lời cho nhiều ca khúc của Alan Walker và các nhà sản xuất EDM. Theo Hoaprox, hơn 10 nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ, kỹ sư âm thanh và ca sĩ tham gia thực hiện "Die Alone".

Ban đầu, Hoaprox và Nick Strand quyết định hợp tác. Sau đó, K-391 nhận lời tham gia, trau chuốt để ca khúc hoàn thiện hơn. Sau gần một năm, họ quyết định phát hành "Die Alone".

"Đây là cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của tôi, là phần thưởng cho bản thân sau 10 năm kiên trì theo đuổi EDM. Tôi đã đi qua từng bước, từ việc được ký hợp đồng với các công ty lớn ở mảng EDM cho đến bài "With You", được làm việc cùng Nick Strand, Mio, Erik Smaaland và lần này là kết hợp với K-391" - Hoaprox bày tỏ.

Ca sĩ Hồng Nhung hợp tác với ê-kíp nước ngoài thực hiện sản phẩm âm nhạc “Bống là ai”. (Ảnh: TRUNG HIẾU)

Từ năm 2020, Hoaprox đã bắt tay với 2 nhà sản xuất người Na Uy là Nick Strand và Mio. Họ ra mắt MV "With You" gây bùng nổ cộng đồng EDM Việt Nam. Hoaprox cũng là chủ nhân bản hit "Ngẫu hứng", thu hút hàng tỉ lượt stream trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc.

Trước đó, những lần hợp tác giữa Sơn Tùng với Snoop Dogg hay Vũ - Lukas Graham cũng là dấu mốc đáng nhớ của nhạc Việt.

Giữa lúc bận rộn tranh tài tại chương trình truyền hình "Anh trai vượt ngàn chông gai", Trọng Hiếu (quán quân Vietnam Idol 2015) bất ngờ tung MV "Rise up underdog" hợp tác với một ê-kíp đẳng cấp quốc tế. Họ gồm Scott Quinn (nhạc sĩ được BTS mời đồng sáng tác ca khúc "A Brand New Day"), LUAN (đạo diễn trình diễn của nhóm nhạc Boy Next Door) hay SaGan (đạo diễn từng kết hợp với Aespa, Teentop, Alexa, Blackswan)… Trọng Hiếu cho biết ca khúc dựa theo câu chuyện của chính mình, về hành trình từ một cậu bé yếu thế, tự ti trở thành một nghệ sĩ bản lĩnh, thành công và dám theo đuổi ước mơ.

Album nhạc Trịnh "Bống là ai" của ca sĩ Hồng Nhung cũng tạo ấn tượng với sự xuất hiện của những tên tuổi quen thuộc trong lĩnh vực âm nhạc thế giới. Đó là nhà sản xuất Jean-Sébastien Simonoviez (Pháp), nghệ sĩ guitar Nguyên Lê (Pháp), tay trống Joël Allouche (Algeria), nghệ sĩ piano và trumpet Jean-Sébastien Simonoviez, tay bass Dominique Di Piazza (Ý), nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc, ca sĩ Clara Simonoviez (Pháp). Album với phong cách blue jazz này được thực hiện tại studio nổi tiếng châu Âu La Buissonne.

Trong khi đó, ca sĩ Hà Anh Tuấn cũng trình làng sản phẩm thú vị khi kết hợp với huyền thoại âm nhạc thế giới Kitaro. Album "Chân trời rực rỡ" do Kitaro sản xuất còn gây chú ý với 2 nhạc phẩm nổi tiếng của ông được nhạc sĩ Việt Anh soạn lời Việt là "Ánh trăng tan" (Koi) và "Đường tơ lụa, đường cố hương" (Silk road).

"Tôi rất xúc động khi "Koi" và "Silk road" được Hà Anh Tuấn thể hiện sáng tạo và mang một đời sống khác. Tôi hãnh diện vì được là một phần tạo nên album này" - Kitaro thổ lộ.

Chinh phục khán giả trong nước

Chưa thể khẳng định hành trình nhạc Việt ra thế giới đạt thành tựu đến đâu song trước mắt, sự hợp tác giữa ca sĩ trong nước với nhà sản xuất quốc tế đã tạo ra những sản phẩm âm nhạc mới mẻ, chất lượng hơn.

"Việc hợp tác với đối tác nước ngoài là cách làm hay để ca sĩ Việt tìm ra điều mới mẻ trong bối cảnh thị trường âm nhạc trong nước đang cạn kiệt ý tưởng" - nhạc sĩ Dương Khắc Linh nhận xét.

Theo các nhà chuyên môn, việc bắt tay với sao ngoại sẽ giúp ca sĩ Việt làm mới bản thân. Bởi lẽ, thị trường nhạc Việt hiện còn nhiều bất cập. Khi một nhạc sĩ nổi lên với vài bản hit thì lập tức được cả showbiz săn đón, như trường hợp nhạc sĩ Đông Thiên Đức. Anh nhận lời mời hợp tác gần như của cả showbiz nhưng sức người có hạn. Dần dần, nhạc Đông Thiên Đức không còn đa dạng, có người hát thành công, có người lại không.

Thực trạng nêu trên không chỉ dừng lại ở khâu sáng tác mà còn hiện diện ở các khâu khác, như: hòa âm, phối khí, đạo diễn… Thế nên, việc sản phẩm của nhiều ca sĩ trùng nhau về "màu" nhạc, thậm chí có MV trở nên lỗi thời khi vừa ra mắt vì mất vài năm thực hiện, là không hiếm.

Trước những hiệu ứng đạt được từ các sản phẩm bắt tay với ê-kíp ngoại của Sơn Tùng M-TP, Hà Anh Tuấn, Hồng Nhung..., nhiều ca sĩ Việt đã tìm cách ra nước ngoài để tìm kiếm sự hợp tác. Trong đó, Soobin Hoàng Sơn bắt tay với nhà sản xuất Hitesh Ceon; Hồ Ngọc Hà đến Hollywood gặp gỡ và làm việc cùng Fernando Garibay - nhà sản xuất từng hợp tác với Lady Gaga, Britney Spears, Whitney Houston, Shakira, Enrique Iglesias…

Ca sĩ Hồng Nhung bộc bạch: "Tôi không mang khát vọng chinh phục thế giới. Điều tôi muốn làm là chinh phục khán giả trong nước. Với tôi, được khán giả trong nước đón nhận, thế là đủ". Đây cũng là suy nghĩ chung của nhiều ca sĩ khi quyết định bắt tay với ê-kíp ngoại.

Nhiều người trong cuộc kỳ vọng việc hợp tác với ê-kíp nước ngoài trước mắt giải quyết vấn đề làm mới bản thân, sau đó tạo nên sản phẩm chất lượng, tiệm cận công thức phát triển chung của thị trường âm nhạc thế giới.