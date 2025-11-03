Ngày 3-11, Công an xã Đường Hoa (tỉnh Quảng Ninh) cho biết vừa bắt giữ nghi phạm đã gây ra vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn xã là Nguyễn Quốc Chiến (SN 1964, trú tại thôn Hải An, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh). Đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có 8 tiền án và 1 tiền sự.

Hình ảnh nghi phạm vụ trộm cắp được trích xuất từ camera an ninh

Trước đó, Công an xã Đường Hoa tiếp nhận tin báo của ông N.V.T. (SN 1988, trú tại thôn Quảng Long 4, xã Đường Hoa) về việc bị kẻ gian trộm cắp chiếc xe kéo tự chế 3 bánh.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an xã Đường Hoa đã huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, rà soát đối tượng nghi vấn, xác minh dấu vết hiện trường.

Chỉ sau thời gian ngắn, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ nghi phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản là Nguyễn Quốc Chiến (SN 1964, trú tại thôn Hải An, xã Quảng Đức, tỉnh Quảng Ninh), được xác định là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có 8 tiền án và 1 tiền sự.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quốc Chiến đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp và tang vật là chiếc xe kéo đã được thu hồi, hoàn trả cho bị hại.

Công an xã Đường Hoa đã khởi tố và bắt tạm giam đối với Nguyễn Quốc Chiến để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.