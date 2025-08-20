HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Tội phạm đặc biệt nguy hiểm sa lưới sau 33 năm

Vĩnh Gia

(NLĐO) - Sau khi gây án giết người vào tháng 3-1992 ở Hà Tĩnh, đối tượng Nguyễn Đình Sơn bỏ trốn, tạo vỏ bọc mới để che giấu nhân thân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh vừa bắt 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm và truy nã quốc tế trong đợt thực hiện cao điểm tổng rà soát, xác minh truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã.

Tội phạm đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Sơn bị bắt sau 33 năm lẩn trốn - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Đình Sơn bị bắt giữ tại nhà riêng (ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Đình Sơn (SN 1969; ngụ xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh).

Đối tượng này bị Cơ quan Điều tra hình sự Quân khu 5 ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người xảy ra ngày 15-3-1992, tại Nông trường 352, Công ty Hải Vân (Quân khu 5).

Cơ quan chức năng xác định, sau khi gây án, Sơn khai báo gian dối, bỏ trốn và tạo cho mình một vỏ bọc mới để che giấu nhân thân.

Bước đầu, làm việc với cơ quan công an, đối tượng Sơn luôn tìm cách trốn tránh, khai báo "nhỏ giọt". Tuy nhiên, trước chứng cứ của cơ quan điều tra, đối tượng Sơn đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Trong đợt này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh cũng đã bắt giữ Lưu Anh Kiên - đối tượng bị Công an huyện Đức Thọ (cũ) truy nã quốc tế về hành vi trộm cắp tài sản xảy ra ngày 11-11-2007. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương đi ra nước ngoài sinh sống 18 năm.

Tội phạm đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Đình Sơn bị bắt sau 33 năm lẩn trốn - Ảnh 2.

Đối tượng Lưu Anh Kiên bị bắt giữ

Khi vừa từ Malaysia trở về và đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất, đối tượng lập tức bị trinh sát bắt giữ.

Làm việc với cơ quan công an, Kiên khai nhận hành vi phạm tội.


