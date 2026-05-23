"Thần y dỏm" quảng cáo uống nước ion kiềm chữa bách bệnh, giao dịch lừa đảo gần 100 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

"Thần y dỏm" quảng cáo uống nước ion kiềm chữa bách bệnh, giao dịch lừa đảo gần 100 tỉ đồng

H.Thành

(NLĐ))- Biết nước ion kiềm không thể chữa tất cả các bệnh, "thần y dỏm" vẫn tư vấn cho người bệnh uống và mua thiết bị, tổng giá trị giao dịch gần 100 tỉ đồng

Tin từ Công an TP Hà Nội ngày 23-5 cho biết đã bắt giữ Nguyễn Tiến Nam (SN 1958; trú tại thôn Đìa, xã Bình Minh, TP Hà Nội) cùng 7 đối tượng khác để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt "thần y rởm" quảng cáo chữa bách bệnh bằng uống nước ion kiềm, giao dịch lừa gần 100 tỉ đồng - Ảnh 1.

"Thần y dỏm" Nguyễn Tiến Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Theo điều tra ban đầu, ổ nhóm lừa đảo do Nguyễn Tiến Nam cầm đầu hoạt động dưới hình thức quảng cáo chữa bách bệnh bằng uống nước ion kiềm. 

TIN LIÊN QUAN

Nhóm đối tượng đã sử dụng các trang mạng xã hội để đăng tải các video nói về việc Nam có khả năng chữa được bách bệnh, kể cả các bệnh mà hiện nay y học thế giới chưa có phương pháp điều trị. Khi bệnh nhân đến điều trị hoặc tư vấn, đối tượng đều khẳng định với bệnh nhân là chữa được khỏi các loại bệnh.

Ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khám xét khẩn cấp nơi ở, làm việc của Nguyễn Tiến Nam tại xã Bình Minh, thu giữ nhiều máy lọc nước không có nhãn mác.

Quá trình đấu tranh, Nguyễn Tiến Nam khai nhận bản thân không được đào tạo, cấp phép hành nghề khám, chữa bệnh. Từ năm 2018, Nam tự nhận có thể chữa được tất cả các bệnh bằng hình thức uống nước ion kiềm. Lợi dụng những bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết, Nam đều tư vấn chữa khỏi bệnh bằng hình thức đến trực tiếp uống nước tại cơ sở hoặc mua máy lọc nước về nhà để uống.

Với các trường hợp bệnh nhân đến trực tiếp Nam thu của mỗi bệnh nhân 200.000 đồng/1 ngày là chi phí để được uống nước ion kiềm chữa bệnh, còn người nhà đi cùng thu 100.000 đồng. Đối với trường hợp bệnh nhân không ở lại điều trị hoặc không đến được, các đối tượng tư vấn mua máy lọc nước ion kiềm với giá từ 3 đến 40 triệu đồng.

Bản thân Nam nhận thức được nước ion kiềm không thể chữa được tất cả các bệnh, nhưng do hám lợi, "thần y dỏm" này đã tư vấn cho các bệnh nhân để thu hút người bệnh điều trị nhằm chiếm đoạt tài sản.

Bước đầu, cơ quan công an xác định số tiền liên quan đến hoạt động giao dịch lừa đảo của Nguyễn Tiến Nam lên đến gần 100 tỉ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Nguyễn Tiến Nam cùng 7 đối tượng khác gồm: Nguyễn Tiến Đức, Nguyễn Tuyết Lan, Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Nhẫn, Chử Tiến Dũng, Phạm Văn Đường, Nguyễn Văn Tuân là quản lý, trợ lý, nhân viên giúp việc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công an TP Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Nước ion kiềm có thực sự tốt cho sức khỏe?

Nước ion kiềm có thực sự tốt cho sức khỏe?

(NLĐO) - Nhiều bài viết trên mạng xã hội chia sẻ về lợi ích của nước ion kiềm nên không ít người tiêu dùng tin rằng đây là loại nước có thể giúp phòng ngừa các bệnh nguy hiểm.

"Thần y" dỏm với "bài thuốc gia truyền 3 đời" Hoàng Minh Đường khiến hàng ngàn người sập bẫy

(NLĐO)- Học qua 1 khóa học về y học cổ truyền online, Hoàng Văn Toàn bỗng trở thành "thần y" với "bài thuốc gia truyền 3 đời" khiến hàng ngàn người sập bẫy

Trò lừa truyền nội lực... chữa bách bệnh

“Giống như chuyện lạ Việt Nam hay thế giới, có những điều mà khoa học không thể giải thích được nên cứ gọi là khả năng đặc biệt của con người” - tờ rơi quảng cáo quả quyết vậy và không quên chỉ rõ người có thể giúp bạn biến điều không tưởng thành hiện thực.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản "thần y" thần y dỏm nước ion kiềm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo