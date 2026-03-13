HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

"Thần y" dỏm với "bài thuốc gia truyền 3 đời" Hoàng Minh Đường khiến hàng ngàn người sập bẫy

Tuấn Minh

(NLĐO)- Học qua 1 khóa học về y học cổ truyền online, Hoàng Văn Toàn bỗng trở thành "thần y" với "bài thuốc gia truyền 3 đời" khiến hàng ngàn người sập bẫy

Ngày 12-3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thông tin về việc triệt phá một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền "Hoàng Minh Đường", do Hoàng Văn Toàn (SN 1987; ngụ xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) làm giám đốc.

Thần y dỏm Hoàng Văn Toàn lừa đảo hàng ngàn người với bài thuốc gia truyền 3 đời - Ảnh 1.

Nhóm đối tượng trong đường dây "thần y" dỏm với "bài thuốc gia truyền 3 đời" khiến hàng chục ngàn người sập bẫy. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, cầm đầu đường dây là Hoàng Văn Toàn và Lê Đình Tiến (SN 1996), cùng ngụ tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, Toàn từng là nhân viên ngân hàng nhưng đã nghỉ việc. Năm 2016, Toàn đăng ký học một khóa y học cổ truyền online. Sau khi hoàn thành khóa học vào năm 2018, Toàn liên hệ với Hoàng Thị Nhung (SN 1987, ngụ phố 1, xã Bá Thước) để học việc tại một phòng khám y học cổ truyền.

Trong quá trình này, Toàn và Nhung biết đến một người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa bệnh xương khớp nên tìm đến đề nghị chia sẻ và được đồng ý.

Tuy nhiên, khi tự thực hiện, Toàn và Nhung không phối chế được các vị thuốc theo đúng tỷ lệ nên việc sử dụng cho bệnh nhân không đạt hiệu quả. Tuy nhiên, Toàn tự ý phối trộn các loại thảo dược theo công thức riêng và đặt tên là "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường".

Khoảng tháng 10-2023, nhận thấy việc quảng cáo trên mạng xã hội có thể mang lại lợi nhuận lớn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông cho bài thuốc này.

Thần y dỏm Hoàng Văn Toàn lừa đảo hàng ngàn người với bài thuốc gia truyền 3 đời - Ảnh 2.

"Thần y" dỏm Hoàng Văn Toàn đã thu mua cây cỏ về xay nghiền phối trộn nên thuốc chữa xương khớp để bán cho khách hàng

Dù biết sản phẩm chưa được cấp phép lưu hành và không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng được ăn chia hậu hĩnh, Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là "bài thuốc gia truyền 3 đời" có tác dụng chữa bệnh xương khớp.

Để sản xuất "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường", Toàn tự liên hệ nhiều đầu mối để thu mua các loại thân, lá, vỏ cây và thảo dược từ người dân, sau đó đưa về chế biến. Nguyên liệu được băm, xay, nghiền rồi trộn theo tỷ lệ do Toàn đưa ra, tạo thành thuốc dạng bột và đóng gói để bán cho khách hàng.

Tháng 7-2024, sau khi thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, Hoàng Văn Toàn với vai trò giám đốc đã tổ chức nhiều bộ phận hoạt động như: thu mua nguyên liệu, sản xuất thuốc, khám chữa bệnh trực tiếp tại phòng khám, tư vấn khám bệnh online qua các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok), bộ phận truyền thông marketing và bộ phận hành chính nhân sự.

Thần y dỏm Hoàng Văn Toàn lừa đảo hàng ngàn người với bài thuốc gia truyền 3 đời - Ảnh 3.
Thần y dỏm Hoàng Văn Toàn lừa đảo hàng ngàn người với bài thuốc gia truyền 3 đời - Ảnh 4.
Thần y dỏm Hoàng Văn Toàn lừa đảo hàng ngàn người với bài thuốc gia truyền 3 đời - Ảnh 5.

Các sản phẩm thảo dược chữa xương khớp bị công an thu giữ

Để tạo lòng tin cho người bệnh, Toàn và đồng bọn đưa ra nhiều thông tin sai sự thật, quảng cáo rằng "Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường" là bài thuốc gia truyền của gia đình 3 đời bốc thuốc chữa bệnh, đồng thời cam kết chữa khỏi hoàn toàn, điều trị tận gốc bệnh xương khớp.

Để thổi phồng công dụng sản phẩm, Toàn và Tiến đã tạo lập hàng loạt fanpage, chi hàng tỉ đồng cho quảng cáo trên Facebook, TikTok nhằm tiếp cận người cao tuổi, người lao động có bệnh xương khớp.

Các đối tượng còn cắt ghép hình ảnh từ các kênh truyền hình trong nước, mượn danh các hiệp hội đông y hoặc tạo dựng video, bài viết quảng cáo sai sự thật về công dụng của bài thuốc để tạo lòng tin cho người bệnh.

Thần y dỏm Hoàng Văn Toàn lừa đảo hàng ngàn người với bài thuốc gia truyền 3 đời - Ảnh 6.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, đã có hàng chục ngàn người bị lừa với số tiền lên tới 227 tỉ đồng

Tại trụ sở công ty, nhân viên được đào tạo theo những kịch bản tư vấn chi tiết. Họ mạo danh "bác sĩ", "lương y", cam kết "chữa khỏi 100%", "điều trị tận gốc". Khi người bệnh phản ánh thuốc gây ngứa, phồng rộp, các đối tượng còn gửi kèm thuốc kháng sinh Tetracyclin để khách tự xử lý tác dụng phụ, bất chấp nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, kết quả trích xuất dữ liệu từ phần mềm bán hàng online của các đối tượng, từ năm 2023 đến năm 2025, đường dây này đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến cùng 10 đối tượng khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tin liên quan

VIDEO ĐIỀU TRA: Vạch trần kỹ nghệ tạo... "thần y" (phần 2)

(NLĐO) - Vì lợi nhuận trước mắt, nhiều người dân và kể cả hội viên Hội Đông y đã gật đầu trước những bản hợp đồng quảng cáo từ những kẻ lừa đảo trên mạng xã hội.

VẠCH TRẦN KỸ NGHỆ TẠO... "THẦN Y" (*): Hồi chuông cảnh tỉnh

Khi loạt bài điều tra "Vạch trần kỹ nghệ tạo... "thần y" khởi đăng cũng là lúc rất nhiều nạn nhân liên hệ Báo Người Lao Ðộng phản ánh hoàn cảnh thương tâm của gia đình khi tin vào "thần y" trên mạng

Triệt phá đường dây "lang băm" thu lời bất chính trên 227 tỉ đồng

(NLĐO)- Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, chỉ trong 3 năm đường dây "lang băm" do Hoàng Văn Toàn cầm đầu đã bán gần 87 ngàn đơn hàng, thu lợi bất chính 227 tỉ đồng

