Người lao động News

Pháp luật

Bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ gây rối, chém cán bộ công an tại trung tâm cai nghiện

Tr.Đức

(NLĐO)- Lực lượng công an bắt thêm 3 đối tượng trong vụ gây rối, chém trọng thương cán bộ công an tại trung tâm cai nghiện

Ngày 18-8, Công an TP Hải Phòng cho biết, sau 3 giờ khẩn trương điều tra, truy bắt, lực lượng công an đã bắt giữ được 3 đối tượng còn lại trong vụ gây rối trật tự công cộng tại cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, phường Bạch Đằng, chém trọng thương 1 cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu - Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TP Hải Phòng.

Bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ gây rối, chém cán bộ công an tại trung tâm cai nghiện- Ảnh 1.

Các đối tượng Phạm Văn Trường (X), Vũ Hữu Cương, Đỗ Thành Đạt và Trần Ngọc Tân

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 8 giờ 57 phút ngày 17-8, tại khu vực cổng thuộc cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, phường Bạch Đằng xuất hiện một số đối tượng, trong đó có Phạm Văn Trường (SN 1993, trú tại Thôn Phù Lưu 2, xã Việt Khê, TP Hải Phòng) tụ tập, mang theo băng rôn, đồng thời phát trực tiếp trên mạng xã hội, gây mất an ninh, trật tự.

TIN LIÊN QUAN

Trong lúc làm nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn tại cổng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1, ông Phạm Văn Thắng (SN 1978, cán bộ Tổ Cảnh sát bảo vệ mục tiêu - Phòng Cảnh sát Cơ động Công an TP Hải Phòng) bị Phạm Văn Trường dùng dao chém gây thương tích ở tay.

Ngay sau khi nhận được tin, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tập trung lực lượng phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an phường Bạch Đằng và Công an xã Việt Khê tổ chức bắt giữ ngay đối tượng Phạm Văn Trường, đồng thời khẩn trương truy bắt các đối tượng còn lại.

Bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ gây rối, chém cán bộ công an tại trung tâm cai nghiện- Ảnh 3.

Nhóm đối tượng gây rối trước cổng Trung tâm cai nghiện Gia Minh. (Ảnh trích xuất từ camera)

Bắt thêm 3 đối tượng liên quan đến vụ gây rối, chém cán bộ công an tại trung tâm cai nghiện- Ảnh 4.

Ông Phạm Văn Thắng được khẩn trương đưa đến bệnh viện cấp cứu

Qúa trình điều tra, xác minh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, với tinh thần tập trung cao, quyết liệt, chỉ sau hơn 3 giờ đồng hồ, các lực lượng Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ được 3 đối tượng còn lại gồm: Vũ Hữu Cương (SN 1995); Đỗ Thành Đạt (SN 2004), đều trú tại xã Việt Khê, TP Hải Phòng và Trần Ngọc Tân (SN 2004, trú tại tổ dân phố 10, phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 đối tượng Phạm Văn Trường, Vũ Hữu Cương, Đỗ Thành Đạt và Trần Ngọc Tân để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

công an tp.hải phòng gây rối trật tự công cộng trung tâm cai nghiện chém trong thương công an
