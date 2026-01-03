Bắt “tổng đại lý” cấp tiền chất sản xuất pháo nổ cho nhiều tỉnh, thành

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bắt “tổng đại lý” cấp tiền chất sản xuất pháo nổ cho nhiều tỉnh, thành

Đức Ngọc

(NLĐO) - 13 đối tượng trong đường dây chuyên cung cấp tiền chất sản xuất pháo nổ, thuốc pháo cho nhiều tỉnh, thành vừa bị bắt giữ.

Ngày 3-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động đấu tranh, phát hiện đường dây mua bán thuốc pháo, tiền chất sản xuất pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn, phân phối đi nhiều địa phương trên cả nước.

Bắt “tổng đại lý” cấp tiền chất sản xuất pháo nổ cho nhiều tỉnh, thành - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V.Hậu

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Phú Đại (SN1996, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội) là đối tượng cầm đầu. Đại chuyên nhập khẩu, cung cấp thuốc pháo và tiền chất như lưu huỳnh, KClO4, hạt tạo màu… để phục vụ việc chế tạo pháo nổ trái phép.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các tiền chất được khai báo mục đích sản xuất phân bón, sau đó rao bán qua mạng xã hội cho các đầu mối quen biết, mua số lượng lớn. Tại Nghệ An, bước đầu làm rõ 11 đối tượng mua tiền chất, thuốc pháo từ Nguyễn Phú Đại để tổ chức sản xuất pháo nổ.

Bắt “tổng đại lý” cấp tiền chất sản xuất pháo nổ cho nhiều tỉnh, thành - Ảnh 2.

Công an làm việc với Nguyễn Phú Đại. Ảnh: V. Hậu

Theo cơ quan công an, từ ngày 22 đến 28-12-2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 13 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm, tiền chất và nhiều vật chứng liên quan.

Bắt “tổng đại lý” cấp tiền chất sản xuất pháo nổ cho nhiều tỉnh, thành - Ảnh 3.

Tang vật của vụ án. Ảnh: V. Hậu

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin liên quan

Bắt pháo "lậu", phát hiện vô số động vật hoang dã quý hiếm "ém" trong nhà

Bắt pháo "lậu", phát hiện vô số động vật hoang dã quý hiếm "ém" trong nhà

(NLĐO) - Huỳnh bị bắt quả tang vì vận chuyển pháo "lậu", khi khám xét nơi ở đối tượng này, lực lượng chức năng phát hiện hàng chục cá thể động vật quý hiếm được dấu trong nhà.

Mua pháo hoa không rõ nguồn gốc về đốt, 2 người đàn ông bị khởi tố

(NLĐO)- Công an huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình) vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 người đàn ông khi mua pháo hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ trên mạng xã hội về đốt

Tích trữ gần nửa tấn pháo Trung Quốc trong nhà chuẩn bị bán Tết

(NLĐO)- Công an phát hiện trong nhà Trần Trung Tâm (Nghệ An) hơn 400 kg pháo Trung Quốc các loại để bán trong dịp Tết âm lịch sắp tới.

tỉnh Nghệ An công an tỉnh Cục Cảnh sát hình sự công an làm việc Công an tỉnh Nghệ An
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo