Bắt “tổng đại lý” cấp tiền chất sản xuất pháo nổ cho nhiều tỉnh, thành

Ngày 3-1, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ động đấu tranh, phát hiện đường dây mua bán thuốc pháo, tiền chất sản xuất pháo nổ với số lượng đặc biệt lớn, phân phối đi nhiều địa phương trên cả nước.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Ảnh: V.Hậu

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Phú Đại (SN1996, trú xã Thường Tín, TP Hà Nội) là đối tượng cầm đầu. Đại chuyên nhập khẩu, cung cấp thuốc pháo và tiền chất như lưu huỳnh, KClO4, hạt tạo màu… để phục vụ việc chế tạo pháo nổ trái phép.

Để qua mặt cơ quan chức năng, các tiền chất được khai báo mục đích sản xuất phân bón, sau đó rao bán qua mạng xã hội cho các đầu mối quen biết, mua số lượng lớn. Tại Nghệ An, bước đầu làm rõ 11 đối tượng mua tiền chất, thuốc pháo từ Nguyễn Phú Đại để tổ chức sản xuất pháo nổ.

Công an làm việc với Nguyễn Phú Đại. Ảnh: V. Hậu

Theo cơ quan công an, từ ngày 22 đến 28-12-2025, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp 13 đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán pháo nổ. Tang vật thu giữ gồm hơn 3 tấn thuốc pháo, pháo thành phẩm, tiền chất và nhiều vật chứng liên quan.

Tang vật của vụ án. Ảnh: V. Hậu

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng.