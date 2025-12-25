Công an triệt phá đường dây buôn bán pháo nổ quy mô lớn tại Hà Tĩnh

Tối 24-12, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công một đường dây buôn bán, vận chuyển, sản xuất pháo nổ trái phép, bắt giữ 4 đối tượng.

Các đối tượng gồm: Nguyễn Đức Minh (SN1988; ngụ xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk), Doãn Văn Hoài (SN1990; ngụ xã Trà Tân, tỉnh Lâm Đồng), Bùi Xuân Chung (SN 1984; ngụ phường Bảo Vinh, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Hữu Tính (SN 2005; ngụ xã Vân Đình, TP Hà Nội).

Các đối tượng cùng tang vật vụ án. Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Tổng khối lượng tang vật thu giữ lên tới hơn 1,5 tấn pháo hoa nổ các loại và 39,2 kg pháo nổ tự chế.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng đầu tháng 12-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện dấu hiệu một đường dây mua bán, vận chuyển pháo nổ trái phép có tính chất phức tạp; các đối tượng sử dụng mạng xã hội để liên hệ, giao dịch, thanh toán và tổ chức vận chuyển.

Đối tượng Nguyễn Đức Minh tại cơ quan điều tra

Quá trình điều tra của lực lượng chức năng xác định các đối tượng trong đường dây này không quen biết nhau ngoài đời, không gặp mặt trực tiếp mà chỉ liên hệ thông qua các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Viber.

Việc mua bán pháo nổ được thực hiện bằng nhiều tài khoản ảo, thanh toán qua các tài khoản ngân hàng trung gian nhằm che giấu hành vi phạm tội, gây khó khăn cho công tác phát hiện, điều tra.

Cụ thể, Minh là đối tượng trực tiếp mua pháo về cất giấu, bán lại cho các đối tượng khác để thu lợi.

Minh liên hệ Hoài thông qua mạng xã hội Viber để đặt mua số lượng lớn pháo. Hoài đóng vai trò trung gian, tìm nguồn hàng từ các đối tượng trên mạng xã hội rồi bán lại cho Minh với giá cao hơn nhằm hưởng chênh lệch.

Đối tượng Hoài tại cơ quan điều tra

Trong lần giao dịch thứ nhất, Minh đã liên hệ với Hoài để mua để mua pháo, sau đó Hoài liên hệ với một đối tượng tên Sang (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để mua pháo các loại với tổng số tiền 184 triệu đồng. Sau đó, Hoài báo giá lại cho Minh với tổng số tiền 296 triệu đồng.

Hoài thuê Chung vận chuyển số pháo trên từ Đồng Nai về xã Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk giao cho Minh, trả tiền công 25 triệu đồng.

Sau khi nhận pháo, Minh bán ra ngoài một phần; số còn lại gồm 32 hộp loại 9 quả, 48 hộp loại 36 quả và 295 hộp loại 49 quả được Minh cất giấu tại nơi ở, chưa kịp tiêu thụ.

Tiếp đó, Minh tiếp tục đặt mua của Hoài số lượng lớn pháo nổ gồm 414 hộp loại 49 quả, 24 hộp loại 100 quả và 8 dây pháo nổ. Tổng số tiền Hoài mua từ nguồn cung là 199,88 triệu đồng nhưng bán lại cho Minh với giá 330,6 triệu đồng, hưởng chênh lệch hơn 130 triệu đồng.

Đối tượng Tính tại cơ quan điều tra

Hoài tiếp tục thuê Chung vận chuyển số pháo trên với tiền công 27,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trong quá trình vận chuyển, khi đến địa phận tỉnh Đắk Lắk, Chung đã ra đầu thú, giao nộp toàn bộ tang vật cho Cơ quan Công an.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Minh còn bán pháo cho Tính. Khám xét chỗ ở của Tính, lực lượng chức năng thu giữ thêm 39,2 kg pháo nổ tự chế các loại.

Tang vật vụ án

Tính khai nhận đã mua vật liệu, tiền chất trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ nhằm bán lại kiếm lời nhưng chưa kịp tiêu thụ.

Vụ án vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng, đồng thời hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.