HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bắt "trùm" lừa đảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt tiền của hơn 1.000 người

Tr.Đức

(NLĐO)- Từ tháng 5-2025 đến thời điểm bị triệt phá, các đối tượng lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước

Ngày 30-12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu, hoạt động trên không gian mạng với số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 120 tỉ đồng.

Bắt trùm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt tiền của hơn 1000 bị hại - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng

Theo đó, đường dây tội phạm này gồm 22 đối tượng là người Việt Nam, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo cùng với nhiều đối tượng giữ vai trò chỉ đạo tại nước ngoài.

Trong đó, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar; Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bavet (Campuchia) tổ chức vận hành như một "trụ sở" trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 5-2025 đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã lợi dụng không gian mạng, lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 120 tỉ đồng.

Bắt trùm lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt tiền của hơn 1000 bị hại - Ảnh 2.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, Hải Phòng

Liên quan đến nhóm tội phạm này, Đội An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ thêm 5 đối tượng đi trên chuyến bay số hiệu VJ278 từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng. Ngay sau đó, các đối tượng đã được di lý cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin liên quan

Sẽ dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước

Sẽ dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước

(NLĐO)- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết đang làm thủ tục dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước.

Hàng loạt nạn nhân sập bẫy "trùm" lừa đảo khi cho thuê xe ô tô tự lái

(NLĐO)- Vũ Mạnh Hùng đặt mua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả trên mạng, đồng thời thuê hàng loạt xe ô tô tự lái mang đi cầm cố

Hé lộ chuyên án bí mật truy bắt "trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam

(NLĐO) - Trên không gian mạng các đối tượng trong đường dây lừa đảo của Phó Đức Nam (Mr Pips) sử dụng ứng dụng có độ bảo mật cao

không gian mạng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị hại hoạt động tại nước ngoài
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo