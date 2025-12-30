Ngày 30-12, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ 6 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia do người Việt Nam cầm đầu, hoạt động trên không gian mạng với số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 120 tỉ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng

Theo đó, đường dây tội phạm này gồm 22 đối tượng là người Việt Nam, trực tiếp tổ chức, điều hành hoạt động lừa đảo cùng với nhiều đối tượng giữ vai trò chỉ đạo tại nước ngoài.

Trong đó, Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Kiến Thụy, TP Hải Phòng) giữ vai trò điều hành nhóm lừa đảo hoạt động tại Myanmar; Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP Hải Phòng) là đối tượng cầm đầu nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia, trực tiếp thuê phòng tại khu Lý Châu, thành phố Bavet (Campuchia) tổ chức vận hành như một "trụ sở" trá hình để thực hiện hành vi lừa đảo.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy từ tháng 5-2025 đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã lợi dụng không gian mạng, lừa đảo hơn 1.000 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền khoảng 120 tỉ đồng.

Liên quan đến nhóm tội phạm này, Đội An ninh hàng không thuộc Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hải Phòng cũng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ thêm 5 đối tượng đi trên chuyến bay số hiệu VJ278 từ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, TPHCM đến Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, TP Hải Phòng. Ngay sau đó, các đối tượng đã được di lý cho Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.