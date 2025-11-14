Sẽ dẫn độ trùm lừa đảo Mr Hunter Lê Khắc Ngọ từ Philippines về nước

Tại họp báo ra mắt phim "Tường lửa Tràng An" ngày 14-11 tại Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết thông qua Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) mới ký kết cách đây không lâu, Công an Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát Philippines để bắt giữ Mr Hunter - Lê Khắc Ngọ đang ẩn nấp ở Philippines. Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của TikToker Mr Pips Phó Đức Nam trong vụ án lừa đảo xuyên quốc gia.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, phát biểu tại họp báo

"Công an TP Hà Nội đang báo cáo lãnh đạo Bộ Công an để sớm dẫn độ Lê Khắc Ngọ và đối tượng người Thổ Nhĩ Kỳ, hoàn thành vụ án với các đối tượng chủ mưu, đang ẩn ấp tại các nước"- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng thông tin.

Giám đốc Công an Hà Nội cũng cho hay lần đầu tiên một vụ án đã bắt giữ được toàn bộ nhóm tội phạm lừa đảo công nghệ cao, thu hồi hơn 5.300 tỉ đồng.

MR Hunter Lê Khắc Ngọ. Ảnh: Công an TP Hà Nội

"Thế giới khen ngợi công an Việt Nam đã bắt được ổ nhóm tội phạm hoạt động xuyên biên giới, từ Thổ Nhĩ Kỳ, Campuchia, Việt Nam… Chúng tôi đã trực tiếp sang Thái Lan đặt vấn đề dẫn độ, bạn cũng hỏi kinh nghiệm tại sao Việt Nam phá được vụ án và thu hồi được tài sản lớn đến thế. Vụ án ở các nước trên thế giới đều có thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên toàn cầu, nhưng để điều tra, khán phá, bắt giữ bằng được thì các nước cũng gặp nhiều khó khăn" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói thêm.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã phối hợp Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) ra Quyết định truy nã quốc tế đối với bị can Lê Khắc Ngọ (tức MR Hunter, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Theo điều tra, Lê Khắc Ngọ là đồng phạm của Phó Đức Nam (tức Mr Pips, trú TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) trong Vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Không tố giác tội phạm.

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Nam cấu kết với Ngọ để liên kết với một đối tượng quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ có văn phòng điều hành tại Campuchia, chỉ đạo 7 đối tượng tại Việt Nam lập nhiều công ty "ma" đặt trụ sở tại TP HCM, Hà Nội và một số tỉnh thành. Trong đó, có 1 công ty tại TP HCM làm "bình phong" và có khoảng 44 văn phòng tại Việt Nam.

Theo Công an TP Hà Nội, mặc dù không đăng ký hoạt động về chứng khoán, tài chính nhưng công ty vẫn tuyển nhân viên hoạt động trong lĩnh vực giao dịch ngoại hối. Hằng ngày, có khoảng 1.000 nhân viên làm việc từ 8 giờ-21 giờ.

Ban đầu các đối tượng dụ dỗ khách hàng giao dịch nhiều lần với số tiền thấp, có lãi và rút tiền được, sau đó hướng dẫn, thúc đẩy khách hàng nâng vốn giao dịch. Khi khách hàng thua lỗ, thậm chí hết tiền trong tài khoản thì các đối tượng tiếp tục đưa ra các thông tin sai sự thật cho khách hàng tiếp tục có niềm tin, chuyển tiền để "gỡ", đến khi khách hàng không còn khả năng về tài chính thì các đối tượng chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền mà khách hàng đã chuyển.

Ngày 25-10-2024, Công an TP Hà Nội phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây này.

Công an TP Hà Nội xác định có 2.661 bị hại trên toàn quốc, thu giữ tài sản ước tính 5.200 tỉ đồng. Trong đó, 316 tỉ đồng trong tài khoản; 9 tỉ đồng trái phiếu; 200 tỉ đồng sổ tiết kiệm; 69 tỉ đồng tiền mặt; 890 miếng vàng SJC; 246 kg vàng nguyên khối; 31 siêu xe; 7 môtô hạng sang; 84 trang sức vàng, khảm kim cương; phong tỏa 125 bất động sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ và 29 bị can khác về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Không tố giác tội phạm", "Rửa tiền", "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".