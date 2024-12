Hạng mục "Ca khúc được yêu thích nhất" gồm các tác phẩm: "Trống cơm" (dân ca Bắc Bộ; Nhà Sao sáng thể hiện), "Giá như" (sáng tác, thể hiện: Soobin Hoàng Sơn), "Mẹ yêu con" (sáng tác: nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý; Nhà Tinh hoa thể hiện), "Thuận nước đẩy thuyền" (sáng tác: S.T Sơn Thạch, Thanh Hưng, Andiez; thể hiện: S.T Sơn Thạch) và "Hào quang" (sáng tác: Rhyder Quang Anh; thể hiện: Rhyder, Pháp Kiều, Dương Domic).



Sự sáng tạo của người trẻ

Trong đó, "Trống cơm" - do Nhà Sao sáng, gồm NSND Tự Long, Soobin Hoàng Sơn, Cường Seven thể hiện - là một trong những ca khúc được đánh giá cao tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Ca khúc "Trống cơm"

Chỉ sau 4 ngày lên sóng, tiết mục này có hơn 1,6 triệu lượt xem, trở thành video đầu tiên của show đạt top 1 Âm nhạc thịnh hành trên YouTube. Tiết mục có sự sáng tạo khi kết hợp giữa giai điệu dân gian, rap và hơi hướng R&B. Nghệ sĩ Tự Long và các ca sĩ trong nhóm đã sáng tác thêm một đoạn rap và viết lời mới nhưng không làm mất đi giai điệu quen thuộc của "Trống cơm". Xuyên suốt tiết mục, hình ảnh các chàng trai diện áo dài khăn đóng, nhảy múa cùng tiếng trống tạo nên không khí hào hùng, mạnh mẽ.

Ca khúc "Mẹ yêu con"

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cho rằng "Trống cơm" là một sản phẩm điển hình của trào lưu làm mới âm nhạc dân gian Việt Nam, kết hợp với các thể loại âm nhạc đương đại, "đáng khích lệ". Theo nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, tiết mục này có tính xu hướng, thể hiện rõ sự sáng tạo của người trẻ với những sản phẩm văn hóa cốt lõi của dân tộc.

"Kết thúc tiết mục là tiếng đàn bầu của Soobin Hoàng Sơn cùng khung cảnh lễ hội rợp cờ. Giọng hát nhấn nhá, duyên dáng của NSND Tự Long; sự đa tài, nhiệt huyết của Soobin Hoàng Sơn cùng sự "máu lửa" của Cường Seven đã tạo nên phần trình diễn ấn tượng của chương trình" - NSUT Ánh Tuyết đánh giá.

Ca khúc "Thuận nước đẩy thuyền"

Ca sĩ - MC Quỳnh Hoa dành nhiều lời khen ngợi với sáng tác "Mẹ yêu con" của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý qua phiên bản Nhà Tinh hoa (gồm Cường Seven, Tự Long, Bằng Kiều, Phan Đình Tùng, Tuấn Hưng, Trương Thế Vinh, Jun Phạm, S.T Sơn Thạch, BB Trần, Soobin Hoàng Sơn, Kay Trần, Trọng Hiếu) thể hiện.

"Đó là một tiết mục lấy nước mắt người xem bởi những cảm xúc dạt dào từ phần thể hiện đến dàn dựng" - MC Quỳnh Hoa nhận xét. Trong khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng qua màn thể hiện của 12 "anh tài", ca khúc có một phiên bản mới tinh tế, tỉ mỉ trong từng chi tiết và chạm đến trái tim người nghe.

Ca khúc “Hào quang”

Ca khúc "Thuận nước đẩy thuyền" cũng mang âm hưởng dân gian trong giai điệu lẫn ca từ. S.T Sơn Thạch cho biết: "Tôi đã pha trộn nhiều loại nhạc cụ và các loại hình nghệ thuật trong ca khúc này. Ca khúc nói về chuyện tình của đôi trai gái. Chàng trai vì chí lớn ra đi, mong cô gái có thể "chờ ta hiển vinh trở về xây ái tình nhân thế". Ca khúc này không hề ủy mị mà trái lại rất hào hùng, mang khí thế quyết tâm".

Trong khi đó, "Giá như" không phải là ca khúc được Soobin Hoàng Sơn sáng tác gần đây. Năm 2020, anh từng đăng tải đoạn demo bài hát và đón nhận rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả. Sau gần 4 năm, anh bắt tay cùng SlimV phối lại ca khúc và "Giá như" chính thức ra mắt.

Ca khúc “Giá như” (cũng là ứng viên “MV được yêu thích nhất”)

Với "Hào quang" của Rhyder Quang Anh do anh cùng Pháp Kiều, Dương Domic thể hiện, đây là một trong những tiết mục đáng xem tại chương trình "Anh trai say hi". "Hào quang" đạt được sự hài hòa từ âm nhạc đến vũ đạo.

Soobin Hoàng Sơn có nhiều cơ hội

Là một trong 4 ứng viên hạng mục "MV (video ca nhạc) được yêu thích nhất" tại Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024, "Rise Up Under Dog" (sáng tác: Strong Trọng Hiếu, Scott Quinn, SaGan; đạo diễn: LUAN; thể hiện: Strong Trọng Hiếu) nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nhận định: "Đây là một MV với âm nhạc hiện đại, bắt kịp trình độ nhạc pop thế giới. Nội dung MV khá tích cực, truyền được cảm hứng".

MV “Rise Up Under Dog”,

Là ca sĩ duy nhất hiện diện tại 3 hạng mục bầu chọn: "Nam ca sĩ - rapper được yêu thích nhất", "Ca khúc được yêu thích nhất" và "MV được yêu thích nhất", Soobin Hoàng Sơn với MV "Giá như" đứng trước nhiều cơ hội chiến thắng. "Giá như" (sáng tác: Soobin Hoàng Sơn; đạo diễn: Lâm Đào Đào; thể hiện: Soobin Hoàng Sơn) có các cảnh quay được sắp xếp nghệ thuật với khung cảnh chàng trai một mình trách cứ bản thân dưới trời mưa như trút nước. Sau cảnh cao trào này là đoạn climax được xử lý khá hoàn hảo tại set quay sân khấu với tạo hình ấn tượng và kỹ năng trình diễn vốn là sở trường của anh.

MV “Gởi chồng tương lai”

"Gởi chồng tương lai" (sáng tác: Trang Pháp; đạo diễn: Gin Trần; thể hiện: Trang Pháp) là MV hợp tác với JSOL, mang giai điệu và ca từ ngọt ngào, như lời chúc của tác giả dành cho các cặp đôi trong mùa cưới. Trang Pháp tiết lộ thời gian gần đây, cô muốn tìm những gia vị mới cho âm nhạc của mình. Ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, "Gửi chồng tương lai" đã gây ấn tượng bởi năng lượng tươi trẻ. MV này được quay hoàn toàn tại châu Âu với những khung hình tươi sáng, đầy lãng mạn.

MV “54 dân tộc Việt Nam”

So với những ứng viên trong danh sách bầu chọn cùng hạng mục, MV "54 dân tộc Việt Nam" (sáng tác: Phúc Anh; đạo diễn: Vũ Hồng Thắng; thể hiện: Phúc Anh) có độ lan tỏa thấp hơn. Ca sĩ Phúc Anh cũng có phần lép vế so với tên tuổi các ứng viên còn lại. Thế nhưng, MV này đã để lại nhiều cảm tình với khán giả.

Trong "54 dân tộc Việt Nam", Phúc Anh nổi bật với vẻ ngoài giản dị. Đứng cạnh cô là những đứa trẻ vùng cao, đầu đội hoa, miệng cười rạng rỡ. Điều đó cho thấy sự gắn kết của nữ ca sĩ với các bé. Trong MV này, sự góp mặt của Nông Thúy Hằng - Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam - cũng góp phần tạo điểm nhấn cho tác phẩm.

Giới chuyên môn cho rằng các ứng viên ở cả 2 hạng mục đều có nét đặc sắc và giá trị nhất định. "Vì vậy, thật khó để đưa ra quyết định lựa chọn nào" - nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện băn khoăn.