Nếu ở hạng mục "Nam ca sĩ - Rapper được yêu thích nhất" trong danh sách bầu chọn năm nay có 5 ứng viên khiến khán giả "đứng ngồi không yên" gồm Soobin Hoàng Sơn, ST Sơn Thạch, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD và Rhyder Quang Anh, thì ở hạng mục "Nữ ca sĩ được yêu thích nhất" có Cẩm Ly, Hòa Minzy và Trang Pháp cũng khiến khán giả "đau đầu".

Ngang tài, ngang sức

Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, ST Sơn Thạch, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD và Rhyder Quang Anh đều là những gương mặt nổi bật trong năm khi tham gia hai chương trình "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai". Trong đó, Soobin Hoàng Sơn và ST Sơn Thạch đã để lại những dấu ấn nhất định về mặt chuyên môn khi tham gia chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai". Còn HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD và Rhyder Quang Anh lại là những anh trai khiến nhiều fan nữ "mê mệt" khi xem "Anh trai say hi" bởi vẻ điển trai cùng khả năng sáng tác nhạc được đánh giá cao.

“Nam ca sĩ - Rapper được yêu thích nhất”: Soobin Hoàng Sơn, ST Sơn Thạch, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD và Rhyder Quang Anh. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Nếu phải chọn một ứng viên, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nói: "Sobin Hoàng Sơn nổi bật bởi phong cách âm nhạc rõ ràng (RnB), chất giọng sắc nét, kỹ thuật vững vàng. Vì vậy, tôi nghĩ Soobin Hoàng Sơn đang có thế mạnh rất lớn trong cuộc đua đến đích tại Giải Mai Vàng lần thứ 30 này".

Sobin Hoàng Sơn

Trong khi đó, với MC Quỳnh Hoa, ST Sơn Thạch là một gương mặt xứng đáng với mọi sự tôn vinh bởi những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân anh với con đường hoạt động nghệ thuật của mình. "Thái độ làm việc chuyên nghiệp, nghiêm túc, quyết tâm cao độ và cả những cầu thị để bản thân luôn tốt hơn mỗi ngày đã tạo nên một ST Sơn Thạch nhiều ấn tượng của hiện tại" - MC Quỳnh Hoa bày tỏ.

ST Sơn Thạch

Theo nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện, cả 3 cái tên HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD và Rhyder Quang Anh đều là những đại diện xuất sắc cho thế hệ những giọng ca trẻ nổi bật hiện nay. "Người trẻ làm chủ tương lai và những cái tên này hoàn toàn xứng đáng bởi tài năng của họ. Điều khiến tôi tôn trọng những bạn trẻ là khả năng nắm bắt xu hướng cực kỳ nhạy bén, chịu học hỏi với khát khao sản phẩm tiệm cận với âm nhạc thế giới.

Họ có thể là một rapper với chất giọng không thể so sánh được với giọng ca thuần ca sĩ nhưng điều đó không có nghĩa họ không biết hát. Chưa kể, bản thân một ca sĩ biết làm nhạc, biết sản xuất các sản phẩm của mình trong một vòng khép kín thì đó chính là quy luật vận hành hiện tại của thị trường nhạc Việt" - nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện nhận xét.

HIEUTHUHAI

Ý kiến của giới chuyên môn phần nào giống với nhận định của giới truyền thông. Chuyên viên truyền thông Đỗ Quang Chí nhấn mạnh: "Danh sách bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 phản chiếu rõ nét nổi bật của thị trường nhạc Việt. Khán giả có sự lựa chọn chính xác các ứng viên và họ đều là những cái tên đang được xếp hạng cao sau khi tham gia hai chương trình nổi bật là "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai". Mỗi ứng viên có một ưu thế riêng, song cả 5 gương mặt được bầu chọn đều đã chứng minh được thực tài bản thân. Và ai trong số họ chiến thắng cũng mang đến sự hài lòng cho khán giả".

Quang Hùng MasterD

Điểm chung của cả 5 ứng viên đều là gương mặt đang được số đông công chúng yêu thích, cả 5 đang sở hữu lượng khán giả "khủng" - những người chịu gia nhập đường đua bình chọn cho thần tượng của mình. Vì vậy, hạng mục "Nam ca sĩ - Rapper" được xem là đường đua khốc liệt nhất tại Giải Mai Vàng lần thứ 30.

Rhyder Quang Anh

Ai chiến thắng cũng xứng đáng

Giới chuyên môn nhận định, cả 3 ứng viên Cẩm Ly, Trang Pháp, Hòa Minzy đều là những đại diện xứng đáng cho danh sách bầu chọn Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024.

“Nữ ca sĩ được yêu thích nhất”: Cẩm Ly, Trang Pháp, Hòa Minzy. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

NSƯT Ánh Tuyết nhìn nhận: "Hòa Minzy là một giọng ca xuất sắc với tư duy âm nhạc khác biệt. Đóng góp của giọng ca này với thị trường nhạc Việt là không thể phủ nhận với những bản hit được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn, đặc biệt là việc sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian vào những sản phẩm cá nhân của mình".

Theo NSƯT Ánh Tuyết, dù năm qua, Hòa Minzy không nổi bật như những năm trước đó nhưng cô vẫn sở hữu những bản hit "Kén cá chọn canh", ca khúc này giúp Hòa Minzy lọt vào danh sách bầu chọn Giải Mai Vàng năm nay.

Ca sĩ Hòa Minzy

Với Trang Pháp, nhạc sĩ Võ Thiện Thanh cho rằng hình ảnh một songwriter (ca sĩ - nhạc sĩ) có khả năng tự sáng tác và biểu diễn giúp Trang Pháp trở nên nổi bật của thị trường nhạc Việt. Việc tham gia vào chương trình "Chị đẹp đạp gió" phiên bản Việt đã mang đến thành công vang dội của cái tên Trang Pháp. Dù là một trong những nhân tố tiềm năng của thị trường âm nhạc Việt Nam từ 10 năm qua nhưng phải đến thời gian gần đây, khán giả mới có thể thấy hết tài năng của giọng ca này.

Ca sĩ Trang Pháp

Ca sĩ Cẩm Ly là giọng ca có thâm niên của thị trường nhạc Việt. Chị cũng là ứng viên nhiều năm được đề cử và chiến thắng tại Giải Mai Vàng do Báo Người Lao Động tổ chức. Và Giải Mai Vàng lần thứ 30-2024 cũng không ngoại lệ. Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh nhận định: "Cẩm Ly là người tiên phong cũng như kiên trì với dòng nhạc quê hương mang phong cách mới nên cô ấy xứng đáng được khích lệ và tôn vinh".

Ca sĩ Cẩm Ly

Đồng thuận với quan điểm này, nhà báo Huỳnh Tuấn Kiệt (Vietnamnet) nói nhìn vào hành trình phát triển của ca sĩ Cẩm Ly để thấy được sự nỗ lực vượt bậc của chị. Có thời điểm, vì bệnh nên chị không thể đi hát. Nhưng chị ấy chưa bao giờ bỏ cuộc, và năm 2024 đã đánh dấu sự trở lại của ca sĩ Cẩm Ly qua live show Tự tình quê hương 6.

"Một giọng ca nhiều năm phải ở ẩn để chữa bệnh và trở lại với cả một liveshow là điều không đơn giản. Sự yêu mến của khán giả cùng với lực lượng fan trung thành khổng lồ của chị ấy là bằng chứng xác thực nhất cho vị trí của Cẩm Ly trên thị trường nhạc Việt qua nhiều thập niên. Dù đã có không ít lớp nghệ sĩ mới tài năng xuất hiện, nhưng Cẩm Ly vẫn là một thương hiệu bền vững trong lòng người hâm mộ" - nhà báo Huỳnh Tuấn Kiệt nhận xét.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện đúc kết: "Cả 3 ứng viên hạng mục Nữ ca sĩ Giải Mai Vàng năm nay đều ở mức ổn và an toàn. Vì vậy, tôi thấy ai trong số họ chiến thắng đều xứng đáng".