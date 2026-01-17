HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bầu Đức "chơi lớn", thưởng 160 căn hộ tiền tỉ cho nhân viên

Tin-ảnh-clip: NGỌC ÁNH

(NLĐO) - Bầu Đức gây sốc khi tuyên bố tặng 160 căn hộ cho các nhân viên đã cùng ông vực dậy Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai

Ngày 17-1, tại buổi đưa đoàn báo chí tham quan doanh nghiệp và nhà máy kéo sợi tơ tằm – mảng mới của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) – Chủ tịch HĐQT công ty - tuyên bố sẽ tri ân cán bộ, nhân viên đã cùng ông vực dậy doanh nghiệp từ bờ vực phá sản. 

TIN LIÊN QUAN

Hình thức tri ân gồm tặng căn hộ, trị giá từ 2,5 – 8 tỉ đồng/căn, tùy mức độ đóng góp; tặng cổ phiếu ưu đãi ESOP tổng giá trị 500 tỉ đồng và cổ phiếu ưu đãi 300 tỉ đồng.

Điều kiện để nhân viên được nhận phần thưởng "khủng" này là làm việc tại công ty từ ngày 30-5-2016 - thời điểm Hoàng Anh Gia Lai suy thoái - và đến nay vẫn đang làm việc.

Bầu Đức thưởng "khủng", tri ân nhân viên gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai

Những căn hộ nêu trên nằm trong dự án Khu phức hợp nhà ở cao tầng và thương mại Phù Đổng, sẽ động thổ vào 18-1.

"Đây là dự án bất động sản cuối cùng của Hoàng Anh Gia Lai do công ty đã có sẵn các điều kiện. Sau nay, công ty chỉ tập trung vào nông nghiệp" – bầu Đức nhấn mạnh.

Bầu Đức thưởng 160 căn hộ tiền tỉ cho nhân viên Hoàng Anh Gia Lai - Ảnh 2.

Bầu Đức từng nhắc đến thời điểm khó khăn, Hoàng Anh Gia Lai đã phải nợ lương nhân viên hơn 6 tháng

Bầu Đức cho hay cán bộ, nhân viên nhận thưởng căn hộ sẽ đứng tên trên sổ hồng nhưng không được chuyển nhượng trong vòng 5 năm để giữ chân họ tiếp tục cống hiến.

Theo bầu Đức, chính đội ngũ nhân viên này đã "cứu" khối tài sản 27.000 tỉ đồng của công ty trong giai đoạn khó khăn nhất.

"Nếu không có họ, công ty đã không thể tồn tại và việc tặng nhà là chưa xứng đáng so với công sức họ bỏ ra. Hoàng Anh Gia Lai hy vọng sẽ tạo nên tiền lệ để các công ty khác có thể tặng cả căn hộ cao cấp cho nhân viên" – bầu Đức bày tỏ.

Trước đó, tại một số buổi gặp gỡ cổ đông, bầu Đức từng nhắc đến thời điểm khó khăn, Hoàng Anh Gia Lai đã phải nợ lương nhân viên hơn 6 tháng. Thế nhưng, đội ngũ nhân viên đã không bỏ công ty, cùng ông đưa Hoàng Anh Gia Lai trở lại.

Cùng ngày, tại Học viện Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, qua video call, bầu Đức đã hứa tặng 5 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ này, gồm: thủ môn Trung Kiên, Quốc Việt, Nhật Minh, Lý Đức, Quốc Cường - mỗi người 50 triệu đồng, sau những đóng góp cho U23 Việt Nam. Ông cũng hứa sẽ tặng 100 triệu đồng/cầu thủ nếu hòa trận tới và tặng 200 triệu đồng/cầu thủ nếu thắng trận này.

Bầu Đức còn hứa tặng đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam số tiền 1 tỉ đồng nếu thành công trong trận bán kết.

Tin liên quan

Bầu Đức giải mã cơn sốt cà phê

Bầu Đức giải mã cơn sốt cà phê

(NLĐO) – Bầu Đức cho biết từ năm 2027 Hoàng Anh Gia Lai sẽ bắt đầu thu cà phê, từ năm 2028, cà phê sẽ là nguồn thu số 1 của tập đoàn

Bầu Đức trở lại

(NLĐO) - Từng bị dư luận và giới đầu tư gán cho biệt danh không mấy hay ho là “Đức nổ” bởi ông hay nói quá những điều đang làm. Tuy nhiên, đến năm 2023 bầu Đức đã khác, ông làm đúng những gì đã hứa với cổ đông hồi đầu năm

Giá sầu riêng tăng trở lại, bầu Đức tính trồng thêm 1.000 ha sầu riêng

(NLĐO) – Giá sầu riêng tăng lại khi xuất khẩu sang Trung Quốc thông suốt trở lại, hàng ít trong khi nhu cầu mua tăng

    Thông báo