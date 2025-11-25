HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Bầu Đức giải mã cơn sốt cà phê

Ngọc Ánh - Thái Phương

(NLĐO) – Bầu Đức cho biết từ năm 2027 Hoàng Anh Gia Lai sẽ bắt đầu thu cà phê, từ năm 2028, cà phê sẽ là nguồn thu số 1 của tập đoàn

Chiều 25-11, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán HAG) đã tổ chức gặp gỡ cổ đông, chia sẻ về hành trình tái cơ cấu 10 năm qua và định hướng sắp tới. 

Bầu Đức trồng cà phê để xuất khẩu

Đáng chú ý, tại sự kiện, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL, bất ngờ tuyên bố rằng cà phê sẽ trở thành cây trồng chiến lược, mang lại nguồn thu số 1 cho tập đoàn, đóng góp lớn vào mục tiêu lợi nhuận 5.000 tỉ đồng vào năm 2028 của HAGL.

Theo bầu Đức, qua đối tác Trung Quốc (thị trường xuất khẩu số 1 của HAGL hiện tại về chuối, sầu riêng) thì cơn sốt giá cà phê 2 năm qua, đẩy giá cà phê gấp 3 lần do người dân Trung Quốc đang chuyển đổi từ việc uống trà sang cà phê.

Trong khi đó, HAGL có quỹ đất rất phù hợp với cây cà phê nên quyết định trồng cà phê, chủ yếu là Arabica, loại cà phê có giá gấp đôi Robusta. Ngoài ra, cà phê chỉ cần 1/3 lao động chăm sóc so với chuối.

Bầu Đức giải mã cơn sốt cà phê - Ảnh 1.

Bầu Đức gặp gỡ các cổ đông sau sự kiện

Hiện tại, HAGL đã trồng xong 2.000 ha cà phê Arabica và sẽ trồng tiếp 1.000 ha cà phê nữa trong năm nay.

Đến cuối năm 2027, HAGL sẽ có 10.000 ha cà phê tại Việt Nam và Lào với tỉ lệ 70% Arabica và 30% Robusta.

Theo người sáng lập HAGL, cà phê có 2 sàn giao dịch trên thế giới ở London – Anh và New York – Mỹ nên không lo về đầu ra, vấn đề là giá bao nhiêu. Do đó, HAGL cố gắng sản xuất với giá thành thấp nhất để tạo lợi thế.

Trong khi sầu riêng, chuối, dâu tằm, HAGL làm theo kỹ thuật của nước ngoài thì cây cà phê sẽ dựa vào các nhà khoa học trong nước từ Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên (WASI). Vừa qua, HAGL và Viện WASI đã ký kết Hợp đồng Tư vấn Kỹ thuật và cung ứng 30 triệu cây giống cà phê cho dự án này.

HAGL xác định là tập đoàn nông nghiệp chuyên về trồng trọt với 4 cây trồng chính: chuối, sầu riêng, dâu tằm và cà phê. 

Bầu Đức giải mã cơn sốt cà phê - Ảnh 2.

Bầu Đức phát biểu trước hàng trăm cổ đông

Sản phẩm cà phê của HAGL là cà phê nhân, không tham gia phân phối, bán lẻ vì tập trung khâu trồng trọt. Với trái cây, HAGL bán sản phẩm tươi, là sản phẩm có giá trị cao nhất, phù hợp các thị trường gần mà HAGL đang khai thác gồm: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Hợp tác chiến lược với OCB và OCBS

Cùng ngày, tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ngân hàng Phương Đông (OCB) và Công ty cổ phần chứng khoán OCBS, bầu Đức cho biết sau nhiều giai đoạn thăng trầm, doanh nghiệp đang từng bước trở lại quỹ đạo tăng trưởng và hướng đến mô hình nông nghiệp xanh quy mô lớn - một chiến lược đòi hỏi sự đồng hành bền bỉ từ các đối tác và định chế tài chính uy tín như OCB và OCBS.

"Sự hợp tác chiến lược giữa HAGL, OCB và OCBS sẽ là đòn bẩy quan trọng giúp tập đoàn củng cố nền tảng tài chính và tập trung nguồn lực cho những bứt phá. Nhờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, HAGL đã được OCB đồng hành, củng cố thêm cơ sở xây dựng mô hình tam nông hiệu quả. Công ty đang hướng đến tầm nhìn trở thành công ty dẫn đầu về nông nghiệp tại Việt Nam vào năm 2030 và vươn mình trở thành nhà cung ứng sản phẩm nông nghiệp tầm khu vực châu Á" – bầu Đức nói.

Tại buổi lễ, đại diện OCB khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc xanh hóa dòng vốn, danh mục tín dụng và hỗ trợ chiến lược phát triển bền vững của HAGL.

Giá cà phê hôm nay 23-11: Một tuần bão tố

Giá cà phê hôm nay 23-11: Một tuần bão tố

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay giảm so với giữa tuần nhưng so với cuối tuần trước vẫn cao hơn

Giá cà phê hôm nay 22-11: Giảm mạnh khi Mỹ xóa thuế cho cà phê Brazil

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay chứng kiến một phiên ngập trong sắc đỏ sau khi Mỹ công bố xóa thuế hoàn toàn cho cà phê Brazil

Giá cà phê hôm nay 24-11: Tuần mới sẽ ra sao?

(NLĐO) – Giá cà phê hôm nay khó đoán nhưng cà phê Việt tiếp tục thu hút khách quốc tế, không chỉ Robusta mà còn Arabica

