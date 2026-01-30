HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Bầu trời Trung Đông rầm rập bóng dáng tiêm kích Mỹ, phi đội F-35 sẵn sàng tấn công sâu Iran?

Huệ Bình

(NLĐO) – Nhịp độ điều động quân sự của Mỹ tới Trung Đông đang gia tăng nhanh chóng.

Việc điều động các máy bay, có thể bao gồm cả tiêm kích tàng hình F-35A, diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tăng cường lực lượng quân sự mạnh mẽ tại Trung Đông.

Mỹ và Iran tiếp tục đưa ra những lời đe dọa đáp trả lẫn nhau.

Để chuẩn bị cho xung đột, Iran tuyên bố đã bàn giao thêm các thiết bị bay không người lái (UAV) và xuồng không người lái cho quân đội, sẵn sàng tấn công các mục tiêu của Mỹ và Israel nếu cần thiết.

Trong cuộc họp nội các hôm 29-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Lầu Năm Góc sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh giữa lúc Tổng thống Donald Trump đang gia tăng áp lực nhằm buộc Iran chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân.

Theo nguồn tin của đài CNN, ông Donald Trump đang cân nhắc các phương án, trong đó có không kích quân sự nhằm vào các lãnh đạo Iran và những quan chức an ninh được cho là "phải chịu trách nhiệm về các vụ sát hại người biểu tình". Những mục tiêu tấn công tiềm tàng khác là các cơ sở hạt nhân và tổ chức chính phủ của Iran.

Các nguồn tin cũng cho biết thêm dù ông Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng nhà lãnh đạo này tin rằng các lựa chọn quân sự hiện đã được mở rộng hơn so với đầu tháng này, sau khi một nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ đã có mặt tại khu vực.

Bầu trời Trung Đông rầm rập bóng dáng tiêm kích Mỹ? - Ảnh 1.

Các máy bay EA-18G Growler và F-35 từng tham gia chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro bắt đầu triển khai hướng về Trung Đông. Ảnh: OSINTtechnical/X

Khi căng thẳng leo thang, nhiều dấu hiệu cho thấy phi đội tiêm kích tàng hình F-35A đầu tiên của không quân Mỹ đang hướng về Trung Đông.

Các máy bay này thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia Vermont, từng đồn trú tại Puerto Rico để hỗ trợ chiến dịch bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro. 

Dữ liệu hình ảnh cho thấy một số máy bay hạ cánh tại Lajes (Bồ Đào Nha) để chuẩn bị băng qua đại dương.

F-35A sẽ là dòng máy bay chiến thuật mới nhất tăng cường cho khu vực, bên cạnh các phi đội F-35C và F/A-18 trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, cùng dàn F-15E Strike Eagle đã có mặt tại Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan.

Với khả năng tàng hình, F-35A có thể giúp Mỹ tấn công sâu vào lãnh thổ Iran. 

Loại máy bay này từng đóng vai trò then chốt trong việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không đối phương tại chiến dịch hồi tháng 6-2025, mở đường cho máy bay ném bom B-2A Spirit tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran bằng bom xuyên hầm GBU-57/B.

Dù giới chức Mỹ từ chối bình luận vì lý do bảo mật nhưng đợt điều động này khớp với lộ trình tăng cường hỏa lực tới Trung Đông.

Tương tự, các máy bay tác chiến điện tử (EW) F/A-18G Growler cũng đã rời vùng Caribe, băng qua Đại Tây Dương và dừng chân tại Tây Ban Nha trước khi có thể bay đến Trung Đông.

Việc Mỹ triển khai máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler được xem là "nhân tố tăng cường sức mạnh", báo hiệu khả năng không kích sâu vào nội địa Iran.

Song song đó, theo dữ liệu theo dõi chuyến bay, các máy bay tìm kiếm cứu nạn quân sự HC-130J Combat King II đã tới Jordan để sẵn sàng giải cứu phi công, trong khi máy bay chuyên "ngửi" hạt nhân WC-135R áp sát khu vực để giám sát phóng xạ.

Các máy bay vận tải C-17 Globemaster III và C-5M Galaxy liên tục vận chuyển khí tài tới khu vực.

Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ bổ sung các hệ thống phòng thủ Patriot và THAAD.

Đồng thời, tạp chí The War Zone (TWZ) cho biết Mỹ đã điều động tàu khu trục USS Delbert D. Black tới biển Đỏ. Tổng cộng hiện có khoảng 10 tàu chiến của Mỹ đang đồn trú tại khu vực trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Trung tâm (CENTCOM).

