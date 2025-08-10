HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Báu vật ngàn năm tiết lộ về "Chiến binh Mây" vùng Amazon

(NLĐO) - 200 công trình ẩn giấu trong "rừng Mây" và 3 báu vật đặc biệt đã tiết lộ nhiều chi tiết chưa từng có về một bộ tộc chiến binh cổ xưa.

Nhóm khảo cổ quốc tế đang làm việc tại vùng Amazon của Peru đã phát hiện ra hai đầu gậy đá nghi lễ quý hiếm có niên đại 1.000 năm, một bức phù điêu hình zigzag độc đáo cùng khoảng 200 công trình kiến trúc thuộc về những "Chiến binh Mây" và bộ tộc của họ.

Báu vật ngàn năm tiết lộ về "Chiến binh Mây" vùng Amazon- Ảnh 1.

Một trong các đầu gậy nghi lễ của nền văn minh Chachapoyas, nền văn minh của những "Chiến binh Mây" - Ảnh: INAAK

Theo Heritage Daily, những khám phá này được thực hiện tại di chỉ Ollape ở quận La Jalca thuộc vùng Amazon của Peru, nơi từng tọa lạc nền văn minh bí ẩn Chachapoyas.

Họ được gọi là những "Chiến binh Mây" hay "Người rừng Mây", do chọn sinh sống trên những sườn núi dốc ở phía Đông dãy Andes, những nơi có độ cao lên tới 2.000-3.000 m và quanh năm mây phủ.

Nền văn minh này phát triển từ năm 900 đến năm 1.450 sau Công nguyên, sau đó bị người Inca chinh phục. Tiếp theo, cuộc chinh phạt của người Tây Ban Nha vào thế kỷ 16 dường như đã hoàn toàn xóa sổ nền văn minh cổ xưa này.

Dòng lịch sử đứt đoạn cùng vị trí cheo leo, đầy mây mù của các phế tích Chachapoyas khiến cho các tư liệu về nền văn minh này rất hiếm hoi.

Theo Viện Nghiên cứu khảo cổ học và nhân học Kuelap (INAAK - Peru), đơn vị dẫn đầu cuộc nghiên cứu mới, hai đầu gậy kỳ lạ là những hiện vật được chú ý nhất trong loạt phát hiện mới.

Người ta tin rằng những đầu gậy được chế tác tinh xảo này có ý nghĩa nghi lễ, có thể giúp đem lại nhiều dữ kiện về đời sống tâm linh của một xã hội mà dấu ấn văn hóa vẫn chưa được khám phá nhiều.

Bên cạnh đó, họa tiết hình zigzag phức tạp trên tấm phù điêu cũng là họa tiết đầu tiên thuộc loại này được tìm thấy ở khu vực.

Cuối cùng, số lượng công trình lên tới 200 vừa được phát hiện đã chứng minh di chỉ Ollape là những gì còn lại của một trung tâm nghi lễ và dân cư quan trọng.

Chúng đã được phát hiện thông qua một dự án khảo cổ lớn, sử dụng công cụ viễn thám LiDAR - ứng dụng các xung laser - để tìm kiếm các cấu trúc ẩn giấu bên dưới "rừng Mây".


Tin liên quan

Bản quét laser tiết lộ điều gây sốc về đế chế Maya

Bản quét laser tiết lộ điều gây sốc về đế chế Maya

(NLĐO) - Khảo sát vùng đất rộng 95.000 km2 mà đế chế Maya từng ngự trị 1.400 năm trước, các nhà khoa học đã phát hiện điều bất ngờ.

Phát hiện lỗ đen lớn nhất từ trước đến nay

(NLĐO) - Thấu kính hấp dẫn nổi tiếng Cosmic Horseshoe (Móng ngựa vũ trụ) chứa đựng một lỗ đen nặng gấp 36 tỉ lần Mặt Trời, gần chạm giới hạn lý thuyết.

Phát hiện "hơi thở cuối cùng" của quái vật vũ trụ

(NLĐO) - Các nhà khoa học vừa tìm thấy một thứ cực kỳ bất thường bên trong cụm sao "quái vật" RSGC2, hay còn gọi là Stephenson 2.

Chiến binh Mây người Rừng Mây khảo cổ peru Amazon
    Thông báo