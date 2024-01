Bẫy "việc nhẹ lương cao" ngày càng tinh vi

Cẩn trọng khi tìm việc

Công an TP HCM cảnh báo sinh viên (SV) tìm việc làm dịp cận Tết cần hết sức cẩn trọng với bẫy "việc nhẹ lương cao". Cảnh báo được đưa ra sau trường hợp một SV tìm việc trên mạng xã hội xin được việc tại kho hàng của một sàn thương mại điện tử lớn ở tỉnh Long An. Khi xuống Long An, SV này được những người xấu đưa lên xe khách cùng nhiều người khác rồi đưa sang Campuchia theo đường tiểu ngạch. Qua biên giới, SV này may mắn trốn thoát và quay về Việt Nam an toàn.

Công an TP HCM khuyến cáo SV, người lao động cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ lịch sử, hoạt động pháp lý của công ty trước khi ứng tuyển và phỏng vấn. Qua đó, phòng chống các loại tội phạm bắt cóc, buôn bán người.