Ngày 14-10, Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa phát hiện, triệt xóa thành công chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng có dấu hiệu hoạt động "Mua bán người".

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Như Ý (SN 1997, quê An Giang; có 1 tiền án); Lương Xuân Đại (SN 1976, quê tỉnh Yên Bái; 5 tiền án) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1996, quê An Giang; 1 tiền án), cùng tạm trú tại TP Thuận An, tỉnh Bình Dương.



Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Bình Dương)

Quá nắm địa bàn, đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Nguyễn Như Ý cùng đồng bọn có hành vi mua bán người.

Thủ đoạn của nhóm này là tìm kiếm, lôi kéo nạn nhân sử dụng ma túy, dụ dỗ sang Campuchia làm việc nhẹ lương cao.

Khi các nạn nhân sập bẫy, Ý tổ chức đưa người đến cửa khẩu biên giới để bán cho các đường dây mua bán người với giá bán từ 20 đến 30 triệu đồng/người.

Trường hợp các nạn nhân thay đổi ý định không đi thì nhóm của Ý sẽ bắt, giam giữ nạn nhân, cắt cử người canh gác, nếu chống cự sẽ bị trói, đánh đập chờ đến ngày đưa qua Campuchia bán.

Ngoài ra, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, đối tượng Ý cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn TP Thuận An, TP Thủ Dầu Một và thực hiện nhiều hành vi phạm tội khác.