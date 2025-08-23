HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Bayern Munich hạ gục Leipzig 6-0: "Hùm xám" thị uy sức mạnh tuyệt đối

Đông Linh (theo Bundesliga, BM)

(NLĐO) - Đương kim vô địch Bayern Munich vùi dập không thương tiếc RB Leipzig với tỉ số 6–0 tại sân Allianz Arena ở vòng khai mạc Bundesliga rạng sáng 23-8.

Chưa hết phấn khích với chiến tích giành Siêu cúp Đức trước Stuttgart cách đây một tuần, Bayern Munich hào hứng ra sân ở trận đấu mở màn mùa giải mới Bundesliga khi tiếp đón đối thủ quen thuộc RB Leipzig tại "chảo lửa" Allianz Arena.

Bayern Munich hủy diệt Leipzig 6-0: "Hùm xám" thị uy sức mạnh tuyệt đối - Ảnh 1.

Michael Olise mở điểm cho nhà vô địch Bundesliga

Đội bóng của HLV Vincent Kompany không quá mất nhiều thời gian để áp đặt thế trận. Phút 27, Michael Olise mở đầu cơn mưa bàn thắng bằng cú dứt điểm cận thành chính xác. Chỉ 5 phút sau, tân binh Luis Díaz ghi bàn ra mắt sân cỏ nước Đức, nhân đôi cách biệt từ pha kiến tạo của Serge Gnarby.

Bayern Munich hủy diệt Leipzig 6-0: "Hùm xám" thị uy sức mạnh tuyệt đối - Ảnh 2.

Luis Diaz có bàn thắng chào sân Bundesliga

Vẫn Gnarby tạo cơ hội để Olise tiếp tục tỏa sáng với pha lập công nâng tỉ số lên 3–0 ở phút 42, làm choáng váng cả đội khách RB Leipzig lẫn phần còn lại của Bundesliga đang dõi mắt theo trận mở màn này.

Bayern Munich hủy diệt Leipzig 6-0: "Hùm xám" thị uy sức mạnh tuyệt đối - Ảnh 3.

Gnarby lập cú đúp kiến tạo...

Bayern Munich hủy diệt Leipzig 6-0: "Hùm xám" thị uy sức mạnh tuyệt đối - Ảnh 4.

....Michael Olise có cú đúp bàn thắng

Nếu hiệp một là màn trình diễn của Michael Olise và Luis Diaz thì hiệp hai hoàn toàn thuộc về một cầu thủ khác cũng đến từ nước Anh - Harry Kane. Chỉ trong vòng 14 phút (64', 74', 78'), tiền đạo tuyển Anh hoàn tất cú hat-trick đầu mùa, tái khẳng định bản năng săn bàn đáng sợ của chân sút 32 tuổi này. 

Đây cũng là lời khẳng định Harry Kane đã sẵn sàng dẫn dắt hàng công "Hùm xám" ở mùa giải mới.

Bayern Munich hủy diệt Leipzig 6-0: "Hùm xám" thị uy sức mạnh tuyệt đối - Ảnh 5.

Harry Kane lập hattrick trong vòng 14 phút

Sáu bàn thắng, những cái tên tấn công nổi bật Kane – Olise – Díaz tạo thành "mũi đinh ba" mới của Bayern, vừa nhanh nhẹn, kỹ thuật vừa sắc bén trong dứt điểm. Báo chí Đức đồng loạt chấm điểm tối đa cho cả ba, coi đây là khởi đầu lý tưởng cho tham vọng bảo vệ ngôi vương của HLV Vincent Kompany.

Bayern Munich hủy diệt Leipzig 6-0: "Hùm xám" thị uy sức mạnh tuyệt đối - Ảnh 6.

Hàng công "Hùm xám" thay nhau tỏa sáng

Trong khi đó, RB Leipzig hoàn toàn bất lực. Hệ thống phòng ngự rời rạc, tuyến giữa dễ dàng bị xuyên phá, hàng công không tạo nổi cơ hội đáng chú ý nào. Thất bại 0–6 khiến Leipzig nhận cảnh báo sớm về một mùa giải đầy gian nan.

Bayern Munich hủy diệt Leipzig 6-0: "Hùm xám" thị uy sức mạnh tuyệt đối - Ảnh 7.

Bayern Munich gửi lời cảnh báo đến Bundesliga

Phát biểu sau trận, Joshua Kimmich cho biết: "Dù dẫn 3–0 trong hiệp một, chúng tôi vẫn không muốn dừng lại. Bayern phải thể hiện sức mạnh áp đảo đến phút cuối". 

Còn HLV Kompany khẳng định chiến thắng này chỉ là bước khởi đầu: "Điều quan trọng là tinh thần chiến đấu và sự gắn kết của cả tập thể".

Tin liên quan

Bayern Munich mong chờ gì ở "mảnh ghép" Luis Diaz?

Bayern Munich mong chờ gì ở "mảnh ghép" Luis Diaz?

(NLĐO) - Tiền đạo chạy cánh người Colombia được kỳ vọng sẽ giúp nâng tầm hàng công của Bayern Munich với mục tiêu chinh phục các đấu trường trong và ngoài nước.

Harry Kane tỏa sáng, Bayern Munich đại phá Flamengo tại FIFA Club World Cup

(NLĐO) – "Hùm xám" Bayern Munich chứng tỏ sức mạnh vượt trội trước Flamengo ở cuộc chiến vòng 1/8 và dễ dàng giành vé đi tiếp vào tứ kết FIFA Club World Cup

Viettel TV360 sẽ là đơn vị phát sóng độc quyền Bundesliga tại Việt Nam

(NLĐO)- TV360 là đơn vị phát sóng độc quyền toàn bộ giải bóng đá Bundesliga tại Việt Nam trong 3 mùa liên tiếp, từ 2025 đến 2028.

