Pháp luật

Bé gái 4 tuổi tử vong sau nhiều lần bị mẹ đẻ và người tình bạo hành, bỏ đói

Ninh Cơ

(NLĐO)- Cháu B.T.H. 4 tuổi ở Hà Nội tử vong sau khi bị mẹ đẻ và người tình bạo hành dã man, bỏ đói tại phòng trọ.

Ngày 6-5, tin cho biết Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra vụ bé gái tên B.T.H. (4 tuổi) tử vong sau khi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn (Hà Nội). 

Bé gái 4 tuổi tử vong sau nhiều lần bị mẹ đẻ và người tình bạo hành, bỏ đói - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hiện trường một vụ án. Ảnh minh hoạ

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 3-5, Bệnh viện E (Hà Nội) tiếp nhận cháu B.T.H. vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỉ lệ tổn thương cơ thể của cháu H. lên tới 99%. Dù được các y, bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng do thương tích quá nặng, đến chiều 6-5, bé H. đã tử vong. 

Bước đầu cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang) tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn. Cháu H. là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3. 

Theo điều tra ban đầu, ngày 3-5, Hiệp và Tâm đã nhiều lần đánh đập, bỏ đói cháu H. vì cho rằng cháu không nghe lời, ăn vụng, nghịch bẩn trong nhà tắm... Sau đó, cả hai bỏ mặc cháu trong phòng trọ. Khi phát hiện cháu bé có dấu hiệu nguy kịch, Hiệp và Tâm mới sơ cứu rồi gọi cấp cứu. 

Tại cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm khai đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong khoảng một tháng trước đó, với tần suất 2-3 ngày/lần. 

Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là trẻ nhỏ, hoàn toàn không có khả năng tự vệ nhưng lại bị chính người thân gần gũi nhất tước đoạt quyền sống. 

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm các nghi phạm.

TPHCM: Bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ và người tình bạo hành gây hôn mê, đa chấn thương

(NLĐO)- Xã Hòa Hiệp đang xác minh vụ việc bé 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình bạo hành gây đa chấn thương, hôn mê, vụ việc gây bức xúc trong dư luận

Công an TPHCM tìm nhân chứng vụ bạo hành trẻ ở Phú Nhuận

(NLĐO) - Công an TPHCM đang tìm nhân chứng hoặc người biết vụ bạo hành ở Trường Mầm non Măng Non liên hệ cung cấp thông tin.

Công an xác minh clip bạo hành người bệnh ở phường Khánh Hội, TPHCM

(NLĐO) - Đoạn clip ghi lại cảnh nam thanh niên đã có hành vi bạo hành người cậu khi nạn nhân đang bị bệnh và không thể chống cự

