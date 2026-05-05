Pháp luật

TPHCM: Bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ và người tình bạo hành gây hôn mê, đa chấn thương

Ngọc Giang

(NLĐO)- Xã Hòa Hiệp đang xác minh vụ việc bé 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình bạo hành gây đa chấn thương, hôn mê, vụ việc gây bức xúc trong dư luận

Ngày 5-5, Đảng ủy xã Hòa Hiệp (TPHCM) chỉ đạo các cơ quan liên quan điều tra vụ bé trai 2 tuổi nghi bị mẹ ruột và người tình bạo hành gây hôn mê, đa chấn thương.

Trước đó, ngày 2-5, lực lượng chức năng nhận được tin báo về vụ bạo hành trẻ em trên địa bàn ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, nạn nhân là bé trai sinh năm 2024.

Nạn nhân trong tình trạng hôn mê, đa chấn thương, gồm nhiều vết bầm dập và gãy xương, phải cấp cứu khẩn cấp. Vụ việc gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

TPHCM: Bé trai 2 tuổi nghi bị bạo hành trẻ em gây hôn mê , đa chấn thương - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu bé bị bạo hành với nhiều vết bầm trên người gây bức xúc trong dư luận

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngăn chặn hành vi vi phạm, đưa cháu bé đi cấp cứu tại cơ sở y tế, đồng thời tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Trong ngày 4-5, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Hiệp đã tổ chức họp với các cơ quan, đơn vị liên quan để chỉ đạo xử lý vụ bạo hành trẻ em.

Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo Công an xã chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu các bộ phận chuyên môn và đoàn thể cử cán bộ theo dõi, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình.

Bên cạnh đó, các chi bộ, ban ngành và ấp được giao tăng cường nắm tình hình địa bàn, chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và bảo vệ trẻ em cũng được yêu cầu đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân, phòng ngừa các vụ việc tương tự.

Bé gái ở TP HCM bị mẹ 25 tuổi và người tình 19 tuổi bạo hành: Tiến hành giám định thương tích

(NLĐO) - Bệnh viện đang tiến hành giám định thương tích cho bé gái 9 tuổi. Địa phương cũng đang làm các thủ tục để đưa bé vào trung tâm bảo trợ xã hội

Điều tra vụ chồng cũ tìm tới chỗ làm của vợ để bạo hành

(NLĐO) - Người phụ nữ ở Bình Dương bị chồng cũ bạo hành với vết thương ở vùng má trái và cánh tay trái, phải khâu vết thương hở trên mặt

Điều tra cháu bé 3 tuổi nghi bị bạo hành phải nhập viện cấp cứu

(NLĐO) - Qua chẩn đoán, các bác sĩ nghi ngờ cháu bé bị thương nặng do bị tác động vào người, vùng đầu...

lực lượng chức năng bé trai 2 tuổi bạo hành an ninh trật tự bạo hành trẻ em TPHCM xã Hoà Hiệp mẹ và người tình
