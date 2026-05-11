HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bé gái 5 tuổi tổn thương mắt sau khi thổi bong bóng xà phòng

Cao Nguyên

(NLĐO) - Sau ít phút chơi đồ chơi thổi bong bóng xà phòng, bé gái 5 tuổi bị sưng đỏ hai mắt, phải nhập viện cấp cứu và bị viêm kết mạc

Chiều 11-5, Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Giêng, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, cho biết vừa điều trị cho một bệnh nhi 5 tuổi bị viêm kết mạc dị ứng cấp tính mức độ 1 do tiếp xúc hóa chất từ đồ chơi.

Bé gái 5 tuổi bị viêm kết mạc do đồ chơi thổi bong bóng xà phòng - Ảnh 1.

Mẹ của cháu bé đăng tải câu chuyện thu hút sự quan tâm của cộng động mạng

Bệnh nhi là bé N.L.P.V. (5 tuổi, trú phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk), được gia đình đưa vào cấp cứu lúc khoảng 22 giờ ngày 9-5 trong tình trạng sưng đau cả hai mắt.

Theo người nhà, trước đó bé chơi đồ chơi thổi bong bóng xà phòng và không may để dung dịch tiếp xúc với mắt. Chỉ khoảng 10 phút sau, trẻ xuất hiện triệu chứng ngứa rát, chảy nước mắt liên tục, hai mí mắt sưng đỏ. Dù gia đình đã nhanh chóng rửa mắt cho bé dưới vòi nước nhưng tình trạng không cải thiện nên phải đưa đi bệnh viện.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi mắt sưng đỏ hai mắt, đau rát, viêm kết mạc; may mắn chưa có tổn thương giác mạc.

“Sau 2 ngày điều trị, sức khỏe cháu bé đã ổn định và được xuất viện trong ngày 11-5. Rất may hóa chất mới chỉ tác động bên ngoài mắt, chưa xâm nhập sâu gây tổn thương nghiêm trọng” - Thạc sĩ Trần Thị Mỹ Giêng thông tin.

Từ vụ việc trên, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần thận trọng khi chọn mua đồ chơi cho trẻ, đặc biệt là các sản phẩm giá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có chứa chất lỏng hoặc hóa chất.

Trước đó, mẹ bé V. cũng đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội như một lời cảnh báo tới các phụ huynh. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm, khi nhiều người bày tỏ lo ngại trước nguy cơ từ những món đồ chơi tưởng chừng vô hại nhưng... độc hại.

Tin liên quan

TP HCM: Thu giữ cả kho đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc ở quận 7

TP HCM: Thu giữ cả kho đồ chơi trẻ em không rõ nguồn gốc ở quận 7

(NLĐO) - Ngoài hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hộ kinh doanh bị cơ quan chức năng kiểm tra còn vi phạm về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, không thông báo website thương mại điện tử với cơ quan quản lý

Phát hiện vụ mua bán súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm

(NLĐO) - Trong lúc nam thanh niên đang vận chuyển 55 khẩu súng đồ chơi trẻ em nguy hiểm đi tiêu thì lực lượng công an phát hiện, thu giữ.

Đồ chơi trẻ em: Nhường cho Trung Quốc

Dù các thông tin về sản phẩm đồ chơi Trung Quốc nhiễm độc tố liên tục xuất hiện nhưng hơn 90% sản phẩm đồ chơi trên thị trường Việt Nam đều xuất xứ từ Trung Quốc

mạng xã hội tỉnh Đắk Lắk đồ chơi trẻ em viêm kết mạc
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo