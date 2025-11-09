HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bé gái 7 tuổi rụng tóc toàn đầu, hồi phục kỳ diệu sau một năm

N.Dung

(NLĐO) - Thấy con gái rụng tóc từng mảng, gia đình đưa đi điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi, tóc dần rụng hết trên toàn bộ da đầu.

Trước khi nhập viện 6 tháng, bé gái 7 tuổi bắt đầu rụng tóc từng mảng hình oval, đường kính 4–6 cm. Dù gia đình đưa đi khám, điều trị ở nhiều nơi, tình trạng không cải thiện mà lan rộng, khiến bé rụng sạch tóc trên toàn bộ da đầu. Sau đó, gia đình đưa cháu đến Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Bé gái 7 tuổi rụng hết tóc, bất ngờ mọc kín đầu sau một năm điều trị - Ảnh 1.

Hình ảnh tổn thương ban đầu ở bệnh nhi rụng tóc. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Tiến sĩ – bác sĩ Vũ Thái Hà, Trưởng Khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, cho biết bệnh nhi nhập viện trong tình trạng da đầu nhẵn, không đỏ, không bong vảy, cũng không có biểu hiện rụng lông hay bệnh lý kèm theo. Khai thác tiền sử cho thấy trong gia đình không ai mắc bệnh tương tự.

Dựa trên lâm sàng và kết quả xét nghiệm gồm chụp phân tích tóc, xét nghiệm máu, tuyến giáp và kháng thể kháng nhân, các bác sĩ xác định bé bị rụng tóc toàn thể, thể nặng của rụng tóc từng mảng, không phát hiện bệnh tự miễn đi kèm.

Với mức độ rụng tóc nghiêm trọng, bệnh nhi được điều trị bằng dexamethasone kết hợp methotrexat, sau đó chuyển sang cyclosporin, song cả hai phác đồ đều thất bại.

Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định chuyển sang thuốc ức chế Janus kinase (JAK) đường uống. Kết quả ban đầu khả quan khi tóc tơ bắt đầu mọc trở lại. Bé tiếp tục được duy trì điều trị và theo dõi chặt chẽ.

Sau một năm, tóc mọc phủ kín toàn bộ da đầu, chân tóc chắc khỏe, test kéo tóc âm tính – đánh dấu ca phục hồi hoàn toàn sau điều trị bằng thuốc ức chế JAK.

Bé gái 7 tuổi rụng hết tóc, bất ngờ mọc kín đầu sau một năm điều trị - Ảnh 2.
Bé gái 7 tuổi rụng hết tóc, bất ngờ mọc kín đầu sau một năm điều trị - Ảnh 3.

Da đầu bệnh nhân trước và sau khi điều trị rụng tóc

Bác sĩ Lê Văn Trung, Khoa Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ tế bào gốc, cho biết rụng tóc từng mảng là bệnh tự miễn, có thể tiến triển thành rụng tóc toàn thể hoặc toàn thân. Tại đây hiện đang quản lý gần 1.000 bệnh nhân rụng tóc từng mảng, áp dụng nhiều phác đồ từ thuốc bôi, thuốc toàn thân đến các liệu pháp mới, kết hợp các thủ thuật tại chỗ để tăng hiệu quả.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đến cơ sở chuyên khoa khi có dấu hiệu rụng tóc bất thường để được chẩn đoán, điều trị đúng, tránh mất thời gian và chi phí.

Ca bệnh này sẽ được báo cáo tại Hội nghị Da liễu toàn quốc thường niên 2025 (ANCD2025) và Hội nghị Nghiên cứu Da liễu Việt Nam lần III (CIDVIII) diễn ra từ ngày 13 đến 15-11 tại Đà Nẵng. Đây cũng là sự kiện lớn nhất ngành da liễu năm 2025 với gần 1.500 chuyên gia trong và ngoài nước, 26 phiên khoa học và hơn 30 báo cáo quốc tế về các chủ đề như: rụng tóc, mày đay, bạch biến, bệnh tự miễn, bệnh lây qua đường tình dục, ung thư da và công nghệ điều trị mới.

rụng tóc tế bào gốc ung thư da Bệnh lây qua đường tình dục bị rụng tóc là bệnh gì trẻ bị rụng tóc
