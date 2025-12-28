HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Bé gái 7 tuổi tử vong do đuối nước ở sông Dinh

Châu Tỉnh

(NLĐO) - Trong lúc ra sông Dinh chơi cùng bạn, một bé gái 7 tuổi ở Lâm Đồng không may bị đuối nước, dù được người dân ứng cứu nhưng đã không qua khỏi

Ngày 28-12, UBND xã Hàm Tân (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại sông Dinh, đoạn qua thôn Đá Mài 2. 

Nạn nhân là em Đ.N.H.P. (sinh năm 2018), học sinh lớp 2 của một trường tiểu học trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, em P. cùng một số trẻ nhỏ ra khu vực sông gần nơi cư trú để vui chơi vào lúc chiều tối 27-12.

Bé gái 7 tuổi tử vong do đuối nước ở sông Dinh - Ảnh 1.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: DT

Trong lúc nô đùa, em không may bị đuối nước. Các bạn đi cùng đã tri hô cầu cứu người lớn.

Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ nhưng em đã tử vong. 

Được biết, em P. có hoàn cảnh đặc biệt. 

Sau khi sinh vài ngày, em bị bỏ rơi và được một ngôi chùa trên địa bàn cưu mang, nuôi dưỡng và cho đi học. 

Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng, xót xa.

Tin liên quan

Khen thưởng thiếu tá quân y cứu du khách bị đuối nước tại Côn Đảo

Khen thưởng thiếu tá quân y cứu du khách bị đuối nước tại Côn Đảo

(NLĐO) - Hành động dũng cảm của thiếu tá Vũ Quang Vạn cứu du khách đuối nước được UBND Đặc khu Côn Đảo biểu dương và khen thưởng.

Đi xe bán tải vào lòng hồ cạn, vợ chồng tài xế bị đuối nước tử vong

(NLĐO)- Giữa đêm tối, chiếc xe bán tải chở 4 người đi vào khu vực lòng hồ Bến Châu khu Phú Ninh, phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) thì bị ngập nước

Ba anh em ruột bị đuối nước ở biển Vũng Chùa

(NLĐO) - Ba anh em ruột bị đuối nước khi tắm biển tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (Quảng Bình). May mắn, cả ba được người nhà phát hiện và cứu kịp thời.

Lâm Đồng đuối nước tử vong
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo