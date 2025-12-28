Bé gái 7 tuổi tử vong do đuối nước ở sông Dinh

Ngày 28-12, UBND xã Hàm Tân (Lâm Đồng) cho biết trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm tại sông Dinh, đoạn qua thôn Đá Mài 2.

Nạn nhân là em Đ.N.H.P. (sinh năm 2018), học sinh lớp 2 của một trường tiểu học trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, em P. cùng một số trẻ nhỏ ra khu vực sông gần nơi cư trú để vui chơi vào lúc chiều tối 27-12.

Hiện trường xảy ra vụ đuối nước. Ảnh: DT

Trong lúc nô đùa, em không may bị đuối nước. Các bạn đi cùng đã tri hô cầu cứu người lớn.

Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ nhưng em đã tử vong.

Được biết, em P. có hoàn cảnh đặc biệt.

Sau khi sinh vài ngày, em bị bỏ rơi và được một ngôi chùa trên địa bàn cưu mang, nuôi dưỡng và cho đi học.

Vụ việc khiến người dân địa phương bàng hoàng, xót xa.

