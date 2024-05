Bé gái cấp cứu với cây bút còn ghim trong đầu

Sáng 17-5, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á-Tây Ninh cho hay vừa tiếp nhận cấp cứu bé gái 4 tuổi bị cây bút đâm vào vùng đầu.

Cây bút còn ghim trong đầu bé gái được các bác sĩ rút ra

Gia đình cho biết tai nạn xảy ra trong lúc bé đang chơi đùa té và bị cây bút bi đang cầm đâm vào vùng thái dương, trán phải. Ngay sau đó, bé được đưa đi cấp cứu trong tình trạng dị vật còn ghim trong đầu.

Tại Khoa Cấp cứu, bé được nhanh chóng sơ cứu vết thương và thực hiện cận lâm sàng. Kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não cho thấy bệnh nhi bị nứt bản sọ ngoài trán phải do dị vật nhọn. Ngay lập tức, bệnh nhi được mổ cấp cứu, cây bút được rút ra an toàn. May mắn dị vật không gây tổn thương động mạch.

BS Đào Văn Bách, Khoa Ngoại Thần kinh-Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á- Tây Ninh, cho biết sau phẫu thuật, bệnh nhi đã qua nguy kịch, được tiếp tục điều trị và theo dõi sát sau hậu phẫu.

"Gần đây, bệnh viện thường tiếp nhận cấp cứu nhiều trường hợp trẻ bị tai nạn do các vật cứng, sắc nhọn như kéo, đũa, que, bút đâm. Khi xảy ra, phụ huynh cần bình tĩnh đưa trẻ đến ngay bệnh viện gần nhất để xử trí kịp thời, tuyệt đối không rút vật nhọn ra vì điều này có thể sẽ gây mất máu, dẫn đến tử vong."-bác sĩ Bách khuyến cáo.