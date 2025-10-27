Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bé gái mồ côi đi bán vé số, bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy

(NLĐO) - Bé mồ côi cha mẹ từ khi mới lọt lòng, sống cùng bà cô trong căn phòng trọ ở xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang, đi bán vé số được 3 ngày thì mất tích.

Ngày 27-10, Công an xã Thạnh Lộc, tỉnh An Giang cho biết đã tiếp nhận thông tin trình báo của bà Lê Thị Phương (SN 1975; tạm trú ấp Phước Hòa, xã Thạnh Lộc) về trường hợp cháu gái tên L.T.N. (SN 2013) đi bán vé số bị mất liên lạc từ ngày 23-10.

Bé gái mồ côi đi bán vé số bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy - Ảnh 1.

Hình ảnh cháu L.T.N. trước khi bị mất liên lạc (ảnh do người thân cung cấp)

Cùng ngày, tiếp xúc với phóng viên, bà Phương cho biết cháu N. mồ côi cha mẹ từ lúc mới lọt lòng. Mẹ cháu mất trong lúc sinh cháu trên bàn mổ, 4 tháng sau thì cha cháu mất trên một tàu cá khi đang đánh bắt ngoài khơi, được người quen đưa vào đảo Phú Quốc chôn cất xong gia đình mới hay tin.

Bà Phương kể lại sự việc cháu N. đi bán vé số được 3 ngày thì mất tích

Sau khi bà nội cháu N. qua đời, bà Phương là bà cô đã rước cháu về nuôi lúc 18 tháng tuổi cho tới nay, cháu quen gọi bà Phương là bà ngoại.

"Trước đây tôi cũng có nhà ở ấp Phước Trung cùng xã này, do chồng tôi lâm bệnh phải bán nhà lấy tiền điều trị, rồi đi ở trọ. Hàng ngày, tôi đi phụ việc kiếm tiền nuôi cháu học tới lớp 2 thì nghỉ.

Cách đây khoảng 1 tuần, cháu xin tôi cho đi bán vé số quanh khu vực chợ Rạch Sỏi tới chiều tối rồi tôi đến rước, nhưng tối 23-10, thì mất liên lạc với cháu cho tới nay"- bà Phương kể trong nước mắt.

Bé gái mồ côi đi bán vé số bị mất liên lạc 4 ngày chưa tìm thấy - Ảnh 3.

Bà Phương đau xót kể lại sự việc cháu gái bị mất tích

Chủ một đại lý vé số ở chợ Rạch Sỏi (phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) - nơi cháu N. lấy vé số bán - cho biết qua trích xuất camera lúc 16 giờ 30 phút ngày 23-10, cháu có đến lấy 50 tờ vé số, trả tiền 450.000 đồng, rồi đi. Lúc đó, cháu mặc quần lửng màu xanh, áo hồng, một cánh tay còn băng bó gạt màu vàng do bị tai nạn đứt gân tay vài ngày trước.

Bà Phương cho biết thêm: "Cháu không có điện thoại, không chơi game, không chơi mạng xã hội và không giao du bạn bè nhưng cháu khá lanh lợi, số điện thoại của tôi và nhiều người quen cháu đều nhớ. Tôi lo sợ cháu gặp chuyện chẳng lành, bởi nếu có lỡ đi lạc thì cháu cũng biết mượn điện thoại gọi về, nhưng mà 4 ngày qua vẫn biệt tăm!"- bà Phương nghẹn ngào.

Tin liên quan

Tìm thấy thi thể con người phụ nữ bán vé số rơi sông

Tìm thấy thi thể con người phụ nữ bán vé số rơi sông

(NLĐO)- Người phụ nữ bán vé số dạo ở An Giang có 5 đứa con nhỏ, nhưng không may 1 bé bị lọt xuống sông tử vong

Xót xa hoàn cảnh của 3 em nhỏ mồ côi, vừa đi học vừa bán vé số

(NLĐO) – 16 giờ tan học, Bảo Anh (8 tuổi) và An Nhiên (6 tuổi) nghỉ ngơi, chơi với em út một chút. Đến 17 giờ, 2 chị em đeo túi, đi bán vé số mưu sinh.

Cụ ông bán vé số ở Phú Quốc bị dọa đánh vì gọi khách bằng chú

(NLĐO)- Được cụ ông mời mua vé số, người đàn ông ở Phú Quốc bất ngờ chửi, dọa đánh vì không chấp nhận ông già gọi mình bằng chú.

vé số An Giang Phú Quốc mồ côi mất tích
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo