Thời sự

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, cơ thể tím tái trong giá rét

Tuấn Minh

(NLĐO)- Chính quyền xã Yên Thọ (Thanh Hóa) đang phối hợp tìm kiếm người thân bé gái mới sinh bị bỏ bên đường trong tiết trời giá rét

Tối 6-1, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đỗ Thanh Minh, Chủ tịch UBND xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa cho biết chính quyền xã đang giao cho Trạm Y tế chăm sóc một bé gái mới sinh bị bỏ rơi bên đường được người dân phát hiện trong chiều cùng ngày.

Bé gái mới sinh bị bỏ rơi trong tiết trời giá rét - Ảnh 1.

Bé gái mới sinh bị bỏ rơi bên đường ở Thanh Hóa chiều 6-1

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 6-1, một số người dân đi qua khu vực thôn Đồng Yên; xã Yên Lạc cũ (nay là xã Yên Thọ) đã phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi dưới mương nước (mương mùa này khô) ngay gần Nhà máy đường Nông Cống.

Lúc người dân phát hiện, cháu bé được bỏ trong một giỏ nhựa, có quấn một chiếc khăn mỏng, không mặc quần áo, cơ thể tím tái do trời giá rét, không có thông tin gì về cháu.

Ngay sau đó, người dân đã báo tới chính quyền địa phương, cháu nhanh chóng được đưa tới Trạm Y tế xã Yên Thọ để chăm sóc.

Bé gái mới sinh bị bỏ rơi trong tiết trời giá rét - Ảnh 2.

Cháu bé hiện được giao cho các nhân viên y tế chăm sóc

Theo ông Minh, sau khi được nhân viên y tế chăm sóc, cho uống sữa, sức khỏe của cháu hiện bình thường. 

"Trước mắt, xã giao cho Trạm Y tế chăm sóc, sau đó sẽ phối hợp với cơ quan công an thông tin để tìm người thân cháu bé. Nếu hết thời gian theo quy định, không có người thân tới nhận, xã sẽ làm các bước tiếp theo theo quy định"- ông Minh cho hay.

