Bỏ rơi con mới sinh cùng lời nhắn "xin chính quyền đừng tìm tôi"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bỏ rơi con mới sinh cùng lời nhắn "xin chính quyền đừng tìm tôi"

Trần Thường

(NLĐO) – Người dân ở TP Đà Nẵng phát hiện bé trai sơ sinh nặng 3,1 kg bị bỏ rơi lúc rạng sáng, kèm theo lá thư tay nhờ nuôi giúp.

Ngày 1-1, lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây (TP Đà Nẵng) cho biết người dân địa phương vừa phát hiện một bé trai bị bỏ rơi trước số nhà 43, đường ĐT609, thôn Cẩm Văn Bắc, xã Điện Bàn Tây.

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Bé trai được quấn trong áo ấm, kèm theo quần áo đặt trong một túi ni-lông

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ cùng ngày, gia đình anh B.T.Q (trú tại địa phương) phát hiện một bé trai mới sinh khoảng vài ngày bị bỏ rơi. Cháu bé nặng 3,1 kg, sức khỏe bình thường.

- Ảnh 3.

Lá thư viết tay được cho là của người mẹ nhờ người nhặt được nuôi con giúp

Thời điểm được phát hiện, bé trai được quấn trong áo ấm, kèm theo quần áo đặt trong một túi ni-lông.

Bên cạnh đó, người dân còn thấy một lá thư được cho là của mẹ bé với nội dung: "Vì hoàn cảnh khó khăn, tôi không thể nuôi dưỡng và chăm sóc con vừa mới sinh nên tôi để ở đây. Gia đình nào nhặt được thì nuôi giúp. Tôi mong mọi người và chính quyền đừng tìm tôi vì tôi là người ở xa".

Lãnh đạo UBND xã Điện Bàn Tây cho hay địa phương đã lập biên bản sự việc dưới sự chứng kiến của các cơ quan, ban ngành. Hiện bé trai đang được gia đình anh Q. tạm thời chăm sóc.

UBND xã Điện Bàn Tây cũng thông báo, ai là thân nhân của bé liên hệ với chính quyền địa phương để làm thủ tục nhận lại. 

Trong thời hạn 7 ngày, nếu không có người đến nhận, xã sẽ tiến hành các thủ tục đăng ký khai sinh cho bé theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Phường ở Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ xẻ đồi sau phản ánh của Báo Người Lao Động

Phường ở Đà Nẵng yêu cầu làm rõ vụ xẻ đồi sau phản ánh của Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Phường Liên Chiểu (Đà Nẵng) chỉ đạo các đơn vị khẩn trương xử lý thông tin các đối tượng lộng hành ở tuyến cao tốc La Sơn - Hoà Liên

Chủ tịch Đà Nẵng nêu lý do đi kiểm tra dự án ngày nghỉ Tết Dương lịch

(NLĐO) – Ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, động viên chủ đầu tư, nhà thầu cố gắng, nỗ lực cao nhất để hoàn thành dự án theo đúng tiến độ.

Hé lộ nguyên nhân vụ sập cần cẩu giữa trung tâm Đà Nẵng

(NLĐO) - Quá trình khoan cọc nhồi đã phát sinh sự cố khiến cần cẩu đổ sập tại công trình cao ốc trung tâm Đà Nẵng.

hoàn cảnh khó khăn chính quyền địa phương người dân địa phương bỏ rơi con Điện Bàn Nghỉ tết dương lịch Đà Nẵng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo