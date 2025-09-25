Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi sau vườn nhà dân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi sau vườn nhà dân

Đức Nghĩa

(NLĐO) - Một người dân đã phát hiện bé gái sơ sinh nặng 2,6 kg bị bỏ rơi sau vườn nhà dân, tại hiện trường có một số vật dụng liên quan.

Sáng 25-9, UBND xã Cửa Tùng, tỉnh Quảng Trị, xác nhận người dân địa phương vừa phát hiện một bé gái sơ sinh nặng 2,6 kg, được vài ngày tuổi, bị bỏ rơi sau vườn nhà dân.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi sau vườn nhà dân - Ảnh 1.

Bé gái sơ sinh hiện sức khỏe ổn định, đang tiếp tục được chăm sóc tại bệnh viện

Trước đó, ngày 24-9, chị Hoàng Thị Gái (trú tại thôn Hương Bắc, xã Cửa Tùng) đã phát hiện bé gái sơ sinh nêu trên bị bỏ rơi sau vườn nhà hàng xóm. Bên cạnh bé gái sơ sinh còn có một bình sữa và lốc sữa tươi được để lại.

Chị Gái ngay lập tức đã đưa cháu về nhà chăm sóc và báo chính quyền địa phương. Ngay trong đêm, UBND xã Cửa Tùng đã phối hợp với gia đình chị Gái đưa bé gái sơ sinh đến Bệnh viện đa khoa khu vực Vĩnh Linh để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe.

Hiện sức khỏe của bé gái sơ sinh ổn định, UBND xã Cửa Tùng đang tiến hành thông báo tìm người thân cho bé. Trong trường hợp không có ai đến nhận thì xã này sẽ tiến hành các bước tiếp theo quy định.

Tin liên quan

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng tờ giấy ghi “Mẹ xin lỗi con”

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi cùng tờ giấy ghi “Mẹ xin lỗi con”

(NLĐO) - Một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường trong đêm cùng tờ giấy ghi “Mẹ xin lỗi con”.

Bé gái bị bỏ rơi kèm lời nhắn "cháu khổ quá" đã được mẹ nhận lại

(NLĐO) - Mẹ của bé gái bị bỏ rơi đã cùng người nhà đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai liên hệ và làm thủ tục tiếp nhận bé

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trước quán cà phê

(NLĐO) - Đang đi tập thể dục buổi sáng, người phụ nữ phát hiện một bé sơ sinh bỏ trong giỏ nhựa kèm theo áo, quần, bình sữa.

chăm sóc sức khoẻ tỉnh Quảng trị bệnh viện bị bỏ rơi sữa tươi bé gái sơ sinh thông báo tìm người thân bình sữa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo