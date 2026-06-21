Phát biểu tổng kết, nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2026, cho biết Hội Báo nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925 - 21-6-2026). Đây cũng là dịp để giới báo chí cả nước cùng quán triệt, đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vào thực tiễn hoạt động.

Toàn cảnh lễ bế mạc

Với chủ đề xuyên suốt "Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới", Hội Báo toàn quốc năm 2026 đã thành công tốt đẹp, để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng người làm báo và công chúng.

Theo nhà báo Nguyễn Đức Lợi, trong những năm qua Hội Báo toàn quốc đã thực sự trở thành một ngày hội lớn mang tầm vóc quốc gia với sự tham gia tích cực của các cơ quan báo chí Trung ương, các cấp Hội địa phương và các cơ sở đào tạo, nghiên cứu báo chí trong cả nước.

Hội Báo năm nay có quy mô 87 gian trưng bày được thiết kế đồng bộ, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Từ khu trưng bày chuyên đề "101 năm Báo chí cách mạng Việt Nam - Thành tựu và sứ mệnh" đến các gian trưng bày diện tích lớn của các cơ quan báo chí chủ lực đến các gian của các Liên chi hội, Chi hội, Hội nhà báo địa phương… tất cả đã tạo nên một bức tranh toàn cảnh sống động phản ánh dòng chảy mạnh mẽ của báo chí cách mạng gắn liền với xu hướng chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ mới.

Nhà báo Nguyễn Đức Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Hội Báo toàn quốc năm 2026, phát biểu tại lễ bế mạc

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi cho biết, song song với hoạt động trưng bày, Diễn đàn Báo chí toàn quốc với 11 phiên làm việc đã diễn ra chất lượng. Các phiên đã thẳng thắn trao đổi về việc sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, thảo luận về phát triển kinh tế báo chí, và tìm lời giải cho bài toán truyền thông chính sách tại địa phương… các chuyên đề đã mở ra những tầm nhìn mới, những bài học kinh nghiệm sâu sắc cho người làm báo trong kỷ nguyên số.

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, Hội Báo còn các chương trình bên lề gắn kết như: Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2026, lễ dâng hương ý nghĩa thắt chặt tình đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu nghề của các nhà báo, những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa.

Hội Báo khép lại nhưng những thông điệp, giá trị và tinh thần của chủ đề "Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm" sẽ tiếp tục lan tỏa, là kim chỉ nam cho hành động của mỗi chúng ta trong chặng đường phía trước, nhà báo Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh.

Bước vào kỷ nguyên mới, đối mặt với những cơ hội to lớn và thách thức không nhỏ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tin tưởng sâu sắc những người làm báo Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vững "mắt sáng, lòng trong, bút sắc", không ngừng đổi mới sáng tạo để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và niềm tin yêu của nhân dân.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao các giải thưởng cao quý tôn vinh nỗ lực vượt bậc của các tập thể và cá nhân với 57 giải Gian trưng bày ấn tượng đặc sắc, 46 giải Sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc cho các hạng mục bìa báo, phát thanh, truyền hình, báo in, báo điện tử và ảnh báo chí xuất sắc năm 2026.

Báo Người Lao Động nhận giải B sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc

Trong danh sách đạt giải, Hội Nhà báo TPHCM cùng các cơ quan báo chí thành viên đã gặt hái được nhiều giải thưởng quan trọng, khẳng định chất lượng vượt trội của các tác phẩm báo chí mang hơi thở cuộc sống, giàu tính chiến đấu và nhân văn. Trong đó, Hội Nhà báo TPHCM đạt giải B gian trưng bày ấn tượng đặc sắc tại hội báo.

Báo Người Lao Động được Ban tổ chức trao giải B sản phẩm báo chí ấn tượng đặc sắc.