Sau những ngày điều trị tích cực, bé Y.M đã hồi phục tốt và được xuất viện

Ngày 27-10, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) - cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày.

Trước đó, bé Y.M. (5 ngày tuổi, ở bản A Ky, xã Thượng Trạch) được người nhà đưa đến trong tình trạng nguy kịch, bụng chướng, khó thở, sốt cao. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bé bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn huyết nặng.

Bé được mẹ sinh thường tại nhà, không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Người nhà cho biết sau sinh, họ đã dùng liềm cắt rốn, vô tình gây tổn thương vùng bìu, rồi tự khâu lại bằng kim chỉ. Đặc biệt, chỉ vài ngày sau sinh, người mẹ đã tập cho con ăn cơm.

Sau vài ngày, bé xuất hiện dấu hiệu bỏ bú, khó thở, bụng phình to, gia đình mới hốt hoảng đưa đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật khẩn cấp, làm sạch vùng thủng, điều trị kháng sinh liều cao và nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Sau những ngày điều trị tích cực, sức khỏe bé Y.M. đã ổn định, bú tốt và được xuất viện.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân khuyến cáo: "Trẻ sơ sinh tuyệt đối không được ăn cơm, cháo hay bất kỳ loại thức ăn đặc nào ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức. Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, việc cho ăn sớm có thể gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong".

Cũng theo bác sĩ Hân, việc tự cắt rốn bằng dao, liềm, kéo... là rất nguy hiểm. Nếu dụng cụ không được vô trùng, trẻ dễ nhiễm khuẩn rốn, nhiễm trùng huyết, một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh vùng sâu, vùng xa.