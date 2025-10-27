HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bé sơ sinh 5 ngày tuổi thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn… cơm

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Bé trai 5 ngày tuổi ở Quảng Trị bị thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết nguy kịch sau khi được mẹ cho ăn cơm và tự khâu vết thương bằng kim chỉ.

Bé sơ sinh 5 ngày tuổi thủng dạ dày vì được mẹ cho ăn… cơm - Ảnh 1.

Sau những ngày điều trị tích cực, bé Y.M đã hồi phục tốt và được xuất viện

Ngày 27-10, bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) - cho biết đơn vị vừa cấp cứu thành công một bệnh nhi sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày.

Trước đó, bé Y.M. (5 ngày tuổi, ở bản A Ky, xã Thượng Trạch) được người nhà đưa đến trong tình trạng nguy kịch, bụng chướng, khó thở, sốt cao. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện bé bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn huyết nặng.

Bé được mẹ sinh thường tại nhà, không có sự hỗ trợ của nhân viên y tế. Người nhà cho biết sau sinh, họ đã dùng liềm cắt rốn, vô tình gây tổn thương vùng bìu, rồi tự khâu lại bằng kim chỉ. Đặc biệt, chỉ vài ngày sau sinh, người mẹ đã tập cho con ăn cơm.

Sau vài ngày, bé xuất hiện dấu hiệu bỏ bú, khó thở, bụng phình to, gia đình mới hốt hoảng đưa đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật khẩn cấp, làm sạch vùng thủng, điều trị kháng sinh liều cao và nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch.

Sau những ngày điều trị tích cực, sức khỏe bé Y.M. đã ổn định, bú tốt và được xuất viện.

Bác sĩ Phạm Thị Ngọc Hân khuyến cáo: "Trẻ sơ sinh tuyệt đối không được ăn cơm, cháo hay bất kỳ loại thức ăn đặc nào ngoài sữa mẹ hoặc sữa công thức. Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, việc cho ăn sớm có thể gây tổn thương nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tử vong".

Cũng theo bác sĩ Hân, việc tự cắt rốn bằng dao, liềm, kéo... là rất nguy hiểm. Nếu dụng cụ không được vô trùng, trẻ dễ nhiễm khuẩn rốn, nhiễm trùng huyết, một trong những nguyên nhân tử vong hàng đầu ở trẻ sơ sinh vùng sâu, vùng xa.

Ca đại phẫu 8 giờ cứu bệnh nhân mang khối u máu "khổng lồ" ở Quảng Bình

Ca đại phẫu 8 giờ cứu bệnh nhân mang khối u máu "khổng lồ" ở Quảng Bình

(NLĐO) - Sau ca đại phẫu kéo dài 8 giờ, truyền tới 49 đơn vị máu để kiểm soát mất máu, một bệnh nhân 67 tuổi ở Quảng Bình đã hồi phục ngoạn mục.

Thực phẩm chức năng, sữa giả tràn lan: Quảng Bình kiểm tra ra sao?

(NLĐO) - Sau khi kiểm tra hàng loạt cơ sở kinh doanh và quầy thuốc, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Bình chưa phát hiện thực phẩm chức năng, sữa giả.

Quảng Bình theo dõi chặt chẽ bệnh dịch "bí ẩn" gây chết người hàng loạt tại Congo

(NLĐO) – Tỉnh Quảng Bình đang tăng cường theo dõi chặt chẽ dịch bệnh "bí ẩn" gây chết người hàng loạt tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

