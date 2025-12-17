Bé trai 12 tuổi bị người đàn ông ném đá vỡ trán, gây thương tích 36%

Ngày 17-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt N.V.K. (47 tuổi; ngụ xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là cháu H.T.L (12 tuổi, ngụ xã Bình Sơn).

Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, ông K. cho rằng nhóm trẻ cùng xóm, trong đó có cháu L., thường xuyên đến khu vườn của mình để phá phách nên bực tức.

Ông K. bị bắt tạm giam để điều tra tội Cố ý gây thương tích. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi

Khoảng 20 giờ ngày 17-10, cháu L. cùng các bạn chơi đùa trên đoạn đường gần nhà ông K.. Lúc này, nhóm trẻ thấy ông K. đi tới nên hoảng sợ bỏ chạy. Ông K. cầm viên gạch ném về phía nhóm trẻ. Cháu L. bị viên gạch bay trúng mặt, ngã xuống đường.

Gia đình đã đưa cháu bé đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở vùng mặt, mất nhiều máu.

Theo kết quả giám định, cháu L. bị vỡ xương trán, vỡ thành trước và thành trong xoang hàm phải, gãy xương cánh mũi phải, tụ dịch đa xoang với tỉ lệ tổn thương cơ thể 36%.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định khởi tố vụ án, tạm giam ông K. để phục vụ điều tra.

Theo công an, ông K. thường xuyên uống rượu say rồi đập phá đồ đạc gây mất an ninh, trật tự tại nơi cư trú.