Bạn đọc

Phân định pháp lý vụ bé trai 12 tuổi bị bố bạn tát, đánh vào đầu

Đông Hoa

(NLĐO) - Một bé trai được cho đã bị bố của bạn đánh khi đến chơi nhà ở phường Bồ Đề, Hà Nội.

Mấy ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin bé trai 12 tuổi ở Hà Nội đến nhà bạn học cùng lớp tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề để chơi. Một giờ sau, bé trai gọi điện về trong trạng thái hoảng loạn, cho biết bị người lớn trong gia đình bạn học đánh.

img

Hình ảnh bé trai bị đánh lan truyền trên mạng xã hội.

Thông tin ban đầu cho thấy nguyên nhân là trong lúc chơi, một số trẻ dắt xe đạp của người thân trong gia đình bạn học ra trước cửa để đi thử, việc này có sự đồng ý của bạn học. Khi bé trai 12 tuổi dắt xe vào cất, bố của bạn học từ trong nhà đi ra, gọi cháu vào và tát liên tiếp vào mặt, vùng đầu, thái dương.

Sau vụ việc vào ngày 13-12, gia đình đã đưa cháu bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe và trình báo Công an phường Bồ Đề.

Có thể xử lý thế nào?

Nêu tình huống pháp lý, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết đánh trẻ em bị pháp luật nghiêm cấm tuyệt đối.

Theo Luật Trẻ em năm 2016, trẻ em là người dưới 16 tuổi và có quyền được bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, được bảo đảm các điều kiện sống và phát triển tốt nhất.

Khoản 6 Điều 4 Luật Trẻ em năm 2016 xác định bạo lực trẻ em là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập, xâm hại thân thể, sức khỏe, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em. Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 37 Hiến pháp năm 2013 cũng quy định rõ trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; nghiêm cấm mọi hành vi xâm hại, hành hạ, ngược đãi và các hành vi khác vi phạm quyền trẻ em.

Vụ việc trên, tùy theo mức độ thương tích và kết quả giám định, người đàn ông có hành vi bạo lực đối với cháu bé 12 tuổi có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng. Trường hợp chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, hành vi này có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 1 điểm b Điều 22 Nghị định số 130/2021/NĐ-CP với mức phạt tiền từ 10-20 triệu đồng với hành vi gây tổn hại về tinh thần, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ em, đồng thời phải xin lỗi công khai và bồi thường thiệt hại theo quy định.

Tuy nhiên, nếu xác định hành vi đánh vào vùng đầu, thái dương gây tổn hại đến sức khỏe của cháu bé, người thực hiện hành vi còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cho dù tỉ lệ thương tích dưới 11% nhưng nếu hành vi mang tính chất côn đồ hoặc phạm tội đối với người dưới 16 tuổi thì vẫn đủ căn cứ xử lý hình sự, theo khoản 1 điểm c, điểm i điều 134 Bộ Luật Hình sự với mức hình phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.


mạng xã hội hành vi bạo lực Quyền trẻ em
