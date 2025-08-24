Sáng 24-8, Công an xã An Thành (TP Hải Phòng) vừa ra thông báo về trường hợp một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Diên Khánh.

Công an xã An Thành (TP Hải Phòng) phối hợp chăm sóc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Diên Khánh

Trước đó, vào 19 giờ 30 phút ngày 23-8, tại khu vực cổng chùa Diên Khánh, thôn Hải Ninh, xã An Thành, người dân phát hiện 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền cùng lực lượng công an, y tế xã nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc. Bé trai nặng 3,5 kg, sức khỏe ổn định, không có dị tật.

Nơi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có 1 mảnh giấy ghi nội dung: "Bé sinh 21-8. Con xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến nhà chùa. Nhưng con không đủ khả năng nuôi bé. Con mong nhà chùa giúp con. Xin lỗi con trai của mẹ. Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được".

Công an xã An Thành thông báo ai là bố mẹ, thân nhân cháu bé hoặc biết thân nhân cháu bé liên hệ Trạm Y tế xã hoặc Công an xã An Thành (đại úy Vũ Văn Duy, Phó Trưởng Công an xã; số điện thoại 0968218932). Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không rõ bố mẹ cháu bé là ai, cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Được biết, sự việc thu hút sự quan tâm của nhiều người dân địa phương, nhiều cá nhân và tổ chức thiện nguyện đã ngỏ ý hỗ trợ chăm sóc cháu bé.