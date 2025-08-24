HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bé trai 3 sơ sinh để ở cổng chùa với mảnh giấy ghi "Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được"

Tr.Đức

(NLĐO)- Người mẹ bỏ lại con trai 3 ngày tuổi ở cổng chùa kèm dòng chữ “Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được”

Sáng 24-8, Công an xã An Thành (TP Hải Phòng) vừa ra thông báo về trường hợp một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Diên Khánh.

Bé trai 3 sơ sinh để ở cổng chùa với mảnh giấy ghi "Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được"- Ảnh 1.

Công an xã An Thành (TP Hải Phòng) phối hợp chăm sóc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại chùa Diên Khánh

Trước đó, vào 19 giờ 30 phút ngày 23-8, tại khu vực cổng chùa Diên Khánh, thôn Hải Ninh, xã An Thành, người dân phát hiện 1 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền cùng lực lượng công an, y tế xã nhanh chóng có mặt tại nơi phát hiện sự việc. Bé trai nặng 3,5 kg, sức khỏe ổn định, không có dị tật. 

Nơi trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có 1 mảnh giấy ghi nội dung: "Bé sinh 21-8. Con xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến nhà chùa. Nhưng con không đủ khả năng nuôi bé. Con mong nhà chùa giúp con. Xin lỗi con trai của mẹ. Tội lỗi này cả đời mẹ không thể rửa được".

Công an xã An Thành thông báo ai là bố mẹ, thân nhân cháu bé hoặc biết thân nhân cháu bé liên hệ Trạm Y tế xã hoặc Công an xã An Thành (đại úy Vũ Văn Duy, Phó Trưởng Công an xã; số điện thoại 0968218932). Trong thời gian 7 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không rõ bố mẹ cháu bé là ai, cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Được biết, sự việc thu hút sự quan tâm của nhiều người dân địa phương, nhiều cá nhân và tổ chức thiện nguyện đã ngỏ ý hỗ trợ chăm sóc cháu bé.

Tin liên quan

TP HCM: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong đám lục bình

TP HCM: Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong đám lục bình

(NLĐO) - Thi thể trẻ sơ sinh nằm lẫn trong đám lục bình dọc bờ sông Sài Gòn trong tình trạng không mặc quần áo, đã phân hủy nặng

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh trong khu vườn ở Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO)- Thi thể trẻ sơ sinh đang trong quá trình phân hủy mạnh được người dân huyện Châu Đức phát hiện trong vườn chuối

Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn trước cổng chùa

(NLĐO) - Cơ quan công an đang trích xuất camera trong khu vực để truy tìm người bỏ bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn trước cổng chùa ở Hải Phòng

trẻ sơ sinh bỏ rơi tại cổng chùa người mẹ tìm kiếm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo