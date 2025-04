Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh còn nguyên dây rốn trước cổng chùa

Thông tin từ Công an phường Nam Sơn (huyện An Dương, TP Hải Phòng) cho biết khoảng 10 giờ 30 phút ngày 15-4, người dân phát hiện thi thể bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị trước cổng chùa Quán Âm thuộc tổ dân phố Mỹ Tranh, phường Nam Sơn.

Chùa Quán Âm, nơi phát hiện thi thể cháu bé bị bỏ rơi

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an phường Nam Sơn chia thành 6 tổ công tác đi rà soát camera trên các tuyến đường xung quanh khu vực gần chùa, đồng thời đưa thông tin lên cổng thông tin địa phương và mạng xã hội để người dân phối hợp cung cấp thông tin.

Hiện, cơ quan pháp y đang xác định nguyên nhân tử vong của cháu bé.

"Công an địa phương đề nghị người dân hỗ trợ cung cấp dữ liệu camera hành trình tại khu vực đường Nam Bắc Hùng, thuộc tổ dân phố Mỹ Tranh và Lương Quán, thuộc huyện An Dương trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ ngày 15-4 để phục vụ điều tra. Trong trường hợp chưa tìm được người nhà, chúng tôi sẽ tham mưu cho UBND phường tổ chức chôn cất cho cháu, sau đó tiếp tục giải quyết theo quy định" - lãnh đạo Công an phường Nam Sơn cho biết thêm.