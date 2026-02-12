HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Bé trai 3 tuổi bị giang mai bẩm sinh dù không có triệu chứng

N.Dung

(NLĐO) - Phát hiện dương tính với giang mai khi khám sức khỏe đi lao động nước ngoài, bố mẹ lo nguy cơ lây truyền nên đưa con 3 tuổi đi sàng lọc.

Bé trai 3 tuổi được gia đình đưa đến Bệnh viện Da liễu Trung ương sàng lọc giang mai sau khi cả bố và mẹ được phát hiện dương tính trong đợt khám sức khỏe đi lao động nước ngoài cách đây 5 tháng. Hai người đã điều trị nhưng chưa theo đúng phác đồ chuẩn.

Bé trai 3 tuổi bị giang mai bẩm sinh dù không có triệu chứng - Ảnh 1.

Ban đỏ ở lòng bàn tay là một trong những dấu hiệu của bệnh giang mai. Ảnh minh họa

Sau khi được tư vấn về nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con trong thai kỳ, gia đình chủ động cho trẻ đi kiểm tra. Kết quả xét nghiệm huyết thanh cho thấy trẻ dương tính với hiệu giá kháng thể cao, được chẩn đoán giang mai bẩm sinh và nhập viện điều trị.

Theo bác sĩ Trần Thị Vân Anh, Phó trưởng Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, trẻ sinh đủ tháng, phát triển bình thường, không sốt, không ghi nhận tổn thương da, mắt, tai, xương hay thần kinh. Trường hợp này nhiều khả năng do mẹ mắc bệnh trong thai kỳ nhưng không được sàng lọc và điều trị đầy đủ trước sinh.

Bác sĩ cho biết giang mai bẩm sinh có thể "im lặng" trong những năm đầu đời, khiến gia đình dễ chủ quan nếu không chủ động xét nghiệm.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), năm 2022, toàn cầu ghi nhận khoảng 700.000 ca giang mai bẩm sinh, gây hơn 200.000 trường hợp thai lưu, tử vong sơ sinh hoặc dị tật nặng. Nguy cơ lây truyền từ mẹ sang con phụ thuộc giai đoạn bệnh, có thể lên tới 70-100% ở giang mai sớm.

Bác sĩ cảnh báo, nếu không được điều trị, trẻ có thể xuất hiện biến chứng muộn sau 2 tuổi như điếc thần kinh, viêm giác mạc kẽ, giảm thị lực, dị dạng xương, tổn thương thần kinh, chậm phát triển trí tuệ, bệnh tim mạch.

Bé trai 3 tuổi bị giang mai bẩm sinh dù không có triệu chứng - Ảnh 3.

Ban đào hồng là một trong những dấu hiệu của bệnh giang mai bẩm sinh. Ảnh minh họa

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ mang thai cần sàng lọc giang mai ít nhất một lần trong 3 tháng đầu, lặp lại ở tuần 28-36 và khi sinh, đặc biệt ở nhóm nguy cơ cao. Khi dương tính, phải điều trị ngay bằng penicillin theo đúng phác đồ; cả hai vợ chồng cần được xét nghiệm và điều trị nếu cần.

Xét nghiệm đơn giản, chi phí thấp nhưng có thể ngăn chặn nguy cơ lây truyền xuống dưới 1-2% nếu người mẹ được điều trị đầy đủ trước sinh.

