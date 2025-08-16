Bé trai 6 tháng tuổi tử vong sau khi can thiệp y khoa tại phòng khám tư

Ngày 16-8, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản yêu cầu Bệnh viện Nhi Thanh Hóa báo cáo làm rõ trách nhiệm liên quan tới vụ việc một bé trai 6 tháng tuổi tử vong trong quá trình chuyển từ phòng khám tư vào bệnh viện cấp cứu.

Cơ sở phòng khám tư, nơi bé trai 6 tháng tuổi tới khám, tiến hành thủ thuật gặp sự cố và tử vong sau đó

Trước đó, vào sáng 13-8, chị N.T.V. đưa con trai T.T.Đ.K. (6 tháng tuổi; ngụ phường Phong Thái, TP Huế; đang ở với ông bà ngoại tại xã Thắng Lợi, tỉnh Thanh Hóa) tới Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung (số 261 Quang Trung, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa), để thăm khám do cháu bú khó.

Tại đây, các bác sĩ đánh giá dính thắng lưỡi độ 4 và có chỉ định can thiệp thủ thuật cắt thắng lưỡi. Bệnh nhân được đánh giá tình trạng sức khỏe ổn định đủ điều kiện để can thiệp thủ thuật.

Khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày 13-8, cháu K. được tiến hành tiêm tê tại chỗ dưới lưỡi bằng một lượng nhỏ Lidocain 1%. Ngay sau tiêm xong bệnh nhi xuất hiện tím tái, khó thở.

Xác định bệnh nhi có triệu chứng của phản vệ độ 4, các bác sĩ tiến hành can thiệp nhưng không có chuyển biến. Bé trai sau đó được chuyển sang Bệnh viện Nhi Thanh Hóa để cấp cứu.

Chiều 16-8, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Lê Văn Tráng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, cho biết khoảng gần 9 giờ sáng ngày 13-8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi 6 tháng tuổi chuyển từ Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung trong tình trạng rất nặng, phải can thiệp hô hấp tim mạch.

"Mặc dù bệnh viện đã huy động các y, bác sĩ xử lý trong tình huống khẩn cấp, tuy nhiên do bệnh nhận nhập viện tiên lượng nặng khó qua khỏi. Đến 12 giờ cùng ngày, gia đình đã xin đưa bệnh nhân về nhà lo hậu sự"- ông Tráng cho hay.

Được biết, Phòng khám Tai Mũi Họng 261 Quang Trung thuộc Công ty TNHH - Trung Tâm Y Khoa 261, do bà Lê Thị Tường Vi làm giám đốc.