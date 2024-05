Bé trai 7 tháng tuổi tử vong tại hộ giữ trẻ tự phát

(NLĐO) - Không đồng tình với kết luận tử vong do "nhồi máu phổi" của Viện Khoa học hình sự, gia đình trẻ tử vong tại trường mầm non đã yêu cầu giám định lại và Viện Pháp y quốc gia kết luận bé gái 1 tuổi tử vong do sặc cháo, tim phổi không có bệnh tật gì.