HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bé trai được đặt trước cửa nhà dân kèm bức thư nhiều nghi vấn

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Khi mở cửa nhà, một phụ nữ ở Gia Lai bất ngờ phát hiện bé trai khoảng 1 tháng tuổi cùng bức thư nghi do mẹ cháu bé để lại.

Ngày 4-3, UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp cơ quan chức năng hỗ trợ chăm sóc bé trai khoảng 1 tháng tuổi bỏ rơi trước cửa nhà dân.

Sáng cùng ngày, bà Nguyễn Thị Sóng (trú thôn Ia Sâm, xã Ia Hrú) mở cửa nhà để sinh hoạt như thường lệ thì phát hiện bé trai hơn 1 tháng tuổi nằm trong chiếc giỏ nhựa đặt trước cổng nhà.

- Ảnh 1.

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Kiểm tra bên trong, bà Sóng thấy kèm theo một bức thư viết tay với nội dung: "Cháu là học sinh cấp III, do lỡ dại nên đã có thai và sinh ra em bé. Cháu không muốn gia đình biết và cũng không muốn nghỉ học nên nhờ mọi người nuôi giúp". Trong thư, người viết cho biết bé trai này sinh ngày 16-1.

Ngay sau đó, gia đình bà Sóng đã trình báo chính quyền địa phương và đưa cháu bé đến Trạm Y tế xã Ia Hrú để kiểm tra sức khỏe. Qua thăm khám ban đầu, bé trai khỏe mạnh, không dị tật bẩm sinh, cân nặng gần 5kg. Sau khi kiểm tra sức khỏe, chính quyền địa phương đã tạm thời giao cháu bé cho gia đình bà Sóng chăm sóc. Cùng với đó phát thông báo tìm thân nhân cho cháu.

Nếu quá thời hạn theo quy định không có người đến nhận, xã Ia H'rú sẽ hoàn tất thủ tục bàn giao cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Gia Lai hoặc giải quyết cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan

Thông tin gây sốc về vụ việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên rẫy vắng

Thông tin gây sốc về vụ việc trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên rẫy vắng

(NLĐO) - Thiếu nữ 17 tuổi mang thai ngoài ý muốn, gia đình không hề hay biết nên sau khi sinh đã lo sợ, bỏ rơi con trong rẫy vắng

Xác định được người mẹ bỏ rơi con sơ sinh trong rẫy vắng

(NLĐO) – Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên nền đất, trên người không có quần áo trong rẫy vắng.

Lâm Đồng: Tìm thân nhân bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường

(NLĐO) - Bé trai sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi, nặng 2,3 kg, được người dân phát hiện bên đường Nguyễn Văn Cừ, phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo