Thời sự

Xác minh lại hoàn cảnh gia đình nhận nuôi bé sơ sinh bị "vùi lấp" ở Gia Lai

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Sau khi bé sơ sinh được giao cho một gia đình nhận nuôi và vấp phải ý kiến trái chiều, chính quyền địa phương đang xác minh lại hoàn cảnh gia đình này

Ngày 16-1, UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản gửi phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng, đề nghị xác minh lại hoàn cảnh gia đình nhận nuôi bé sơ sinh bị "vùi lấp" trong đêm.

Theo UBND xã Ia Mơ, tối 8-12-2025, nhóm công nhân phát hiện bé gái bị "vùi lấp" trong vườn cao su và đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai chữa trị. Sau đó, UBND xã thông báo tìm cha mẹ bé nhưng không có người tới nhận.

Thông tin mới vụ bé sơ sinh bị "vùi lấp" trong đêm ở Gia Lai - Ảnh 1.

Bé gái được nhân viên y tế chăm sóc

UBND xã Ian Mơ đã phối hợp cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku về việc lập hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi cần sự bảo vệ. Qua đó, 5 hồ sơ xin nhận bé làm con nuôi là những gia đình đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Sau khi xác minh gia cảnh và điều kiện nhận nuôi con của các gia đình qua hồ sơ, UBND xã Ian Mơ đã thống nhất để gia đình ở TP Đà Nẵng nhận nuôi bé gái.

Theo ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, sau khi gia đình này nhận nuôi bé gái thì có nhiều dư luận trái chiều. Nhiều người cho rằng gia đình này đã có 3 người con, không đủ điều kiện nhận con nuôi. Tuy nhiên, xã nhận thấy yếu tố quan trọng nhất là gia đình này có điều kiện kinh tế, khả năng chăm sóc, đảm bảo cho bé một tương lai tốt hơn. Do đó, xã Ia Mơ đã có văn bản đề nghị UBND phường Sơn Trà xác minh lại cụ thể điều kiện gia đình trên.

Trong thời gian chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng, các các y, bác sĩ tại Bệnh viện nhi Gia Lai tiếp tục tận tình chăm sóc bé gái.

Tin liên quan

Làm rõ hồ sơ nhận nuôi bé sơ sinh bị vùi lấp ở Gia Lai

Làm rõ hồ sơ nhận nuôi bé sơ sinh bị vùi lấp ở Gia Lai

(NLĐO) - Tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra hồ sơ nhận nuôi bé sơ sinh bị bỏ rơi trước những dư luận trái chiều.

Bé sơ sinh bị vùi lấp ở Gia Lai chính thức được nhận nuôi

(NLĐO) - Sau khi xem xét, chính quyền địa phương đã quyết định giao bé sơ sinh bị vùi lấp trong đất cát ở Gia Lai cho một gia đình ở Đà Nẵng nhận nuôi.

Thông tin mới về bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai, công an vẫn đang làm rõ

(NLĐO) - Sau 3 ngày được các bác sĩ tích cực chăm sóc, bé sơ sinh bị “vùi lấp” ở Gia Lai đã cai máy thở, có thể tự bú sữa.

Đà Nẵng bé sơ sinh bị bỏ rơi nhận con nuôi Gia Lai bị chôn sống
