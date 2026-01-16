Xác minh lại hoàn cảnh gia đình nhận nuôi bé sơ sinh bị "vùi lấp" ở Gia Lai

Ngày 16-1, UBND xã Ia Mơ, tỉnh Gia Lai cho biết đã có văn bản gửi phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng, đề nghị xác minh lại hoàn cảnh gia đình nhận nuôi bé sơ sinh bị "vùi lấp" trong đêm.

Theo UBND xã Ia Mơ, tối 8-12-2025, nhóm công nhân phát hiện bé gái bị "vùi lấp" trong vườn cao su và đưa đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai chữa trị. Sau đó, UBND xã thông báo tìm cha mẹ bé nhưng không có người tới nhận.

Bé gái được nhân viên y tế chăm sóc

UBND xã Ian Mơ đã phối hợp cùng Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp Pleiku về việc lập hồ sơ trẻ em bị bỏ rơi cần sự bảo vệ. Qua đó, 5 hồ sơ xin nhận bé làm con nuôi là những gia đình đến từ các tỉnh, thành trong cả nước.

Sau khi xác minh gia cảnh và điều kiện nhận nuôi con của các gia đình qua hồ sơ, UBND xã Ian Mơ đã thống nhất để gia đình ở TP Đà Nẵng nhận nuôi bé gái.

Theo ông Trần Quyết Thắng, Chủ tịch UBND xã Ia Mơ, sau khi gia đình này nhận nuôi bé gái thì có nhiều dư luận trái chiều. Nhiều người cho rằng gia đình này đã có 3 người con, không đủ điều kiện nhận con nuôi. Tuy nhiên, xã nhận thấy yếu tố quan trọng nhất là gia đình này có điều kiện kinh tế, khả năng chăm sóc, đảm bảo cho bé một tương lai tốt hơn. Do đó, xã Ia Mơ đã có văn bản đề nghị UBND phường Sơn Trà xác minh lại cụ thể điều kiện gia đình trên.

Trong thời gian chờ kết quả xác minh của cơ quan chức năng, các các y, bác sĩ tại Bệnh viện nhi Gia Lai tiếp tục tận tình chăm sóc bé gái.

